Avui, A Herrera a COPE Catalunya, hem tractat els següents temes:

Les xifres encara no conviden a l'optimisme, però la corba va baixant de mica en mica, hi ha moltes preguntes del perquè passa això. Sabem que cada cop hi ha més persones vacunades i que la quantitat de persones vacunades, depèn de la quantitat de vacunes que arribin a Espanya,que també influeixen en tot això. Parlem de present i de futur amb el Dr. Juan Pablo Horcajada, president de la societat catalana de malalties infeccioses i microbiologia clínica de l'acadèmia de ciències mèdiques de Catalunya i a més cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar.

La soca britànica o les diferents soques que tenim presents al país, fan que aquesta corba vagi baixant tan lentament?

Dr. Juan Pablo Horcajada "Crec que la soca britànica està començant a influir perquè fins ara no era una soca tan abundant, però a poc a poc, en algunes regions s'està fent predominant. Quan és predominant sí que es nota molt que les mesures restrictives que funcionaven fins ara poden ser insuficients, llavors en les circumstàncies actuals potser està influent a la corba general, però no és una influència tan important com jo crec com el fet que les mesures que s'han anat implementant s'estan aplicant tot i que últimament s'han aixecat una mica. La gent continua fent la seva vida i també està cansada i pensem que aquesta tercera onada necessitaria una volta més de restriccions perquè realment baixés ràpidament perquè no està baixant tan ràpidament com va baixar la segona."

La detención y encarcelación de Pablo Hasél ha sido la chispa para lanzar a la calle a miles de jóvenes para protestar, con razón o sin razón, “falta de libertad de expresión en España”.

Después de las derivas de violencia extrema y gratuita durante las manifestaciones , no es difícil acabar pensando que hay algo más ahí detrás. Algo más que la protesta en sí.

Parece más una válvula de escape injustificada de jóvenes y, aprovechados de la situación, para realizar actos violentos y vandalismos contra la policía, comercios y mobiliario urbano.

¿Hay algo más tras los actos de violencia indiscriminada?

En Herrera en COPE Cataluña hemos hablado con Ferràn Giménez, sociólogo y profesor colaborador de los estudios de psicología y ciencias de la educación de la UOC “hay un mal estar social generalizado acentuado en los menores de 30 años” nos explica el experto “son jóvenes que cuando eran pequeños ya sufrieron la crisis del 2008 y sus consecuencias.” dice Giménez y añade que “Hay gente que no han podido acceder a una trayectoria de educación o laboral y por otra parte personas que sí tienen una formación universitaria, másters, etc... ambos grupos tienen una precariedad importante que les impide tan siquiera emanciparse. El mapa de la precariedad es muy amplio”.