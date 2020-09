HERRERA A COPE CAT I ANDORRA 16-9-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA . 16-9-20

12.30 La infermeres volen ser referencia covid als col.legis. El pla del govern nomès preveu 220 enfermeras per reforçar més de 400 CAPS.

l'Alba Brugués, presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC)

675 78 27 71

Quines son les millor mascaretes per anar a l 'escola? Com s 'han de etiquetar amb el nom?

Maria Perelló, responsable del Centre d’Informació del Medicament del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 93 244 07 28

( GRAVAR 11 H.)

La prestación para los autónomos se prolongará a partir de octubre como los ERTE.Sindicato de autónomos de Catalunya.

Presidenta Sandra Zapatero

608.49.01.04

13.30 El Conseller d educació defensa que es facin extraescolars " amb màximes garanties possibles".Iolanda Jordan Pediatra especialista en cures intensives pediàtriques de l'Hospital Sant Joan de Déu.

El Gremi de restauració alerta que el " govern espanyol es planteja negar la pròrroga dels ERTOS a bars i restaurants".

Roger Pallarols Director del Gremi de restauració de Barcelona.

TLF; 933018891 Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.