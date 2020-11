HERRERA A COPE CAT I AND 6-11-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

DIVENDRES 6-11-20

ÚLTIMA HORA COVID-19. DR JORDI SERRA ,ECOEPIDEMIÓLOGO,.FA MÉS DE 30 ANYS QUE VIGILA ELS VIRUS POTENCIALMENT PERILLOSOS

ELS ALUMNES A PARTIR DE PRIMER D'ESO JA NO ES FARÀN ELLS LES PROVES DE COVID

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA

A FRANÇA JA S'HAN COMENÇAT A COMERCIALITZAR ELS TESTOS RÀPIDS. COM HO VEUEN DESDE LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE FARMÀCIES DE CATALUNYA.PARLEM AMB EL PRESIDENT .

LES MULTES DEL PRIMER ESTAT D'ALARMA PODRIEN ACABAR SENT NUL,LES. ¿SON LEGALS? CRISTINA GÓMEZ NEBRERA ADVOCADA ESPECIALISTA DONA MÉS DADES.

CAGANERS AMB MASCARETA,LA NOVETAT D'AQUEST ANY. JORDI ALÓS,ESCULTOR DE GAGANER.COM

LA CANTANT ,VANESA MARTÍN ,PRESENTA EL SEU NOU TREBALL DISCOGRÀFIC,"SIETE VECES SI"

