HERRERA A COPE CAT I AND 5-10-20

HERRERA A COPE CAT I AND .
DILLUNS 5-10-20
EL SINDICAT DE METGES DE CATALUNYA CONVOCA UNA VAGA A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA A L'OCTUBRE.
DR. JAVIER O'FARRILL ( OFÁRRIL) PRESIDENT DELS SECTOR PRIMÀRIA DEL ICS DE METGES DE CATALUNYA.
061 COL.LAPSAT PELS DUBTES SOBRE EL CORONAVIRUS.
MAGDA MARÈS .PRESIDENTA DEL COMITÈ
D'EMPRESA DE CCOO A FERROVIAL SERVICIOS
13.05 MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA
ELS ORGANITZADORS DE BODES REGISTREN UNA CAIGUDA EN PICAT DEL 85% EN LA FACTURACIÓ.
EMPRESES DEL SECTOR DE LES BODES DEMANEN QUE NO ES CATALOGUI COM A OCI NOCTURN O RESTAURACIÓ
PEP MINGUELL .PRESIDENT
ASSOCIACIÓ D'EMPRESES D'ESDEVENIMENTS I CASAMENTS DE CATALUNYA. (AEGECAT)
SINDICA DE GREUGES ( GRAVAT 5'41” )
MITOS Y VERDADES QUE TIENES QUE SABER PARA AHORRAR CUANDO PONES GASOLINA.
RUBEN GARCÍA. PORTAVOZ FACUA
ENTREVISTA MUSICAL
JERE nos presenta OJITOS GIGANTES