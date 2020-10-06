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Barcelona

Herrera a Cope Catalunya i Andorra

    6-10-20

    HERRERA A COPE CAT I AND 5-10-20

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    HERRERA A COPE CAT I AND 6-10-20BARCELONA

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    HERRERA A COPE CAT I AND .

    DILLUNS 5-10-20

    EL SINDICAT DE METGES DE CATALUNYA CONVOCA UNA VAGA A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA A L'OCTUBRE.

    DR. JAVIER O'FARRILL ( OFÁRRIL) PRESIDENT DELS SECTOR PRIMÀRIA DEL ICS DE METGES DE CATALUNYA.

    061 COL.LAPSAT PELS DUBTES SOBRE EL CORONAVIRUS.

    MAGDA MARÈS .PRESIDENTA DEL COMITÈ

    D'EMPRESA DE CCOO A FERROVIAL SERVICIOS

    13.05 MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA

    ELS ORGANITZADORS DE BODES REGISTREN UNA CAIGUDA EN PICAT DEL 85% EN LA FACTURACIÓ.

    EMPRESES DEL SECTOR DE LES BODES DEMANEN QUE NO ES CATALOGUI COM A OCI NOCTURN O RESTAURACIÓ

    PEP MINGUELL .PRESIDENT

    ASSOCIACIÓ D'EMPRESES D'ESDEVENIMENTS I CASAMENTS DE CATALUNYA. (AEGECAT)

    SINDICA DE GREUGES ( GRAVAT 5'41” )

    MITOS Y VERDADES QUE TIENES QUE SABER PARA AHORRAR CUANDO PONES GASOLINA.

    RUBEN GARCÍA. PORTAVOZ FACUA

    ENTREVISTA MUSICAL

    JERE nos presenta OJITOS GIGANTES

    Radio en directo COPE
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    Directo Herrera en COPE

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    Con Carlos Herrera

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