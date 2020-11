HERRERA A COPE CAT I AND 4-11-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA. 4 NOVEMBRE 2020.

12.20 PRESENTACIÓ

BON DIA. LES 12 I 20 MINUTS .

………………………………………….

Del sumari al temps diari.

SENYOR LOSADA. BON DIA

------------------------------------------------------------

12.25 CARLOS LOSADA :

EL TEMPS. EL TRÀSIT .LES NOTICIES.

ESPORTS . JOSÉ LUIS GIL.

---------------------------------------------------------------

12.28 DESCONEXIÓ PUBLI

12.35 ENTREVISTA 1

ÚLTIMA HORA COVID-19

SALUT DEIXARÀ DE FER PCR ALS CONTACTES DE POSITIUS I FARÀ TESTOS D'ANTIGENS. PER QUÉ?

JACOBO MENDIOROZ.COORDINADOR COMITÉ COVID DE CATALUNYA.

12.40 PUBLI MADRID

12.45 ENTREVISTA 2

PROPOSTA DE QUE UN FAMILIAR FACI DE COORDINADOR COVID DURANT ELS SOPARS DE NADAL. QUINA SERÀ EXACTAMENT LA SEVA FEINA?

DRA. MARÍA SAÍNZ

Experta en Medicina Preventiva y Salud Pública

12.55 ESPAI COMERCIAL 1

STARBENNE. DRA. TORREJÓN

Tema: ARAÑAS VASCULARES CARA Y CUERPO

13.00 BOLETIN COPE

13.05 MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA

13.05 PRESENTACIÓ

TEMPS, TRÀNSIT, NOTICIES

13.10 ESPAI COMERCIAL 2

ATREDOM . ENRIQUETA

13.15 ENTREVISTA 3

AJUDES ALS AUTÒNOMS

AFECTATS PER LA SEGONA ONADA COVID.

LORENZO AMOR

PRESIDENTE ATA

13.27 DESCO COMERCIAL

13.30 ESPAI COMERCIAL 4

ECO SELF- MASIVIDA ( GRAVAT 4'22”)

13.35 ENTREVISTA 4

LA PANDÉMIA FRENA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA.

LLUÍS MARSÀ PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS DE CATALUNYA

13.40 ESPAI COMERCIAL 5

ALQUILER SALAS HOURS (hauers)

JORDI MUNTADA. Fundador Hours.es

13.49 ENTREVISTA 7

ANTONIO OROZCO . CANTANTE

TEMA: AVIÓNICA

14.00 MEDIODIA COPE

Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.