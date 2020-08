HERRERA A COPE CAT I AND 31-8-20

QUINA VACUNA CONTRA LA COVID-19 HA ESCOLLIT ESPANYA?

(SEGONS EL MINISTRE DE SANITAT, AL DESEMBRE JA ES PODRIA COMENÇAR A VACUNAR ALS COL.LECTIUS MÉS NECESSITATS) .

DR. AMOS JOSE GARCIA ROJAS .PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE VACUNAS.

SET SINDICATS DE L'EDUCACIÓ PUBLICA CATALANA DEMANEN REDUIR EL NÚMERO D'ALUMNES PER CLASSE I MASCARETES OBLIGATORIES A PARTIR DELS 6 ANYS.

RAMÓN FONT . PORTAVEU DEL SINDICAT USTEC .

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA

EL TRANSPORT PÚBLIC RECUPERA EL 100 PER CENT DEL SERVEI EN SETEMBRE.

ROSA ALARCÓN. PRESIDENTA D'ATM I REGIDORA DE MOBILITAT .

EL CONSELL GENERAL D'INFERMERIA ALERTA QUE ALGUNS GELS HIDROALCOHÒLICS NO SÓN EFECTIUS

CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA DE ESPAÑA

MARIA ENRIQUEZ .ENFERMERA DEL CGE

EL MOVIMENT TSUNAMI VEÏNAL DE BARCELONA EXIGEIX A L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL PROPOSTES CONCRETES I VERITABLES DAVANT DE PROFUNT NEGUIT DE LA CIUTADANIA DEGUT A LA PANDÈMIA.

MANEL MARTÍNEZ VICENTE. PORTAVEU DELEGAT MOVIMENT TSUNAMI VEÏNAL

Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.