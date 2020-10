HERRERA A COPE CAT I AND 27-10-20

HERRRA A COPE CAT I AND .

DIMARTS 27 D'OCTUBRE DE 2020

SALUT ENVÍA SMS PER PREVENIR CONTAGIS DEL CORONAVIRUS.

EL COL.LEGI DE FARMACÈUTICS ASSEGURA MATERIAL I SUBMINISTRAMENT DE MASCARETES PER AQUESTA SEGONA ONADA COVID

MIGDIA COPE CAT I ANDORRA

ENSENYAMENT AVISA ; "L'ESCOLA NO TANCARÀ MAI DEL TOT. PARLEM AMB EL DIRECTOR GENERAL DELS CENTRES PÚBLICS.

LA PANDÈMIA FA ENCARIR LA CISTELLA DE LA COMPRA, SEGONS UN ESTUDI DE L'OCU. ENRIQUE GARCIA PORTAVOZ DE LA ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS ( OCU)

EL PATRIMONIO CULTURAL DE LAS RAMBLAS ( ARTESANOS Y ESTATUAS) CONTINUAN SIN RECIBIR AYUDAS TEMA COVID.NO PODEN MÉS. PARLEM AMB EL PRESIDENT DE LES

ESTATUAS DE LAS RAMBLAS. WALTER SANJOAQUIN . EL QUIJOTE DE LAS RAMBLAS Y PORTAVOZ DE LAS ESTATUAS DE LAS RAMBLAS DE BARCELONA.

