HERRERA A COPE CAT I AND 25-8-20

HERRERA A COPE CATALUNYA i ANDORRA. 25 d'Agost 2020.Dimarts

QUATRE SOCIETATS CIENTÍFIQUES SIGNEN UN MANIFEST CONTRA EL NEGACIONISME .

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA .

DRA. MARÍA FERNANDEZ . VICEPRESIDENTA DE SEMFYC

..........................................................................................

LA CLÀUSULA COVID-19, UNA NOVA REALITAT EN ELS CONTRACTES DE LLOGUER.

ALEXANDRA FRANCES. MEMBRE DEL SINDICAT DE LLOGATERS

Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.