HERRERA A COPE CAT I AND

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 28-12-20

12.30h ÚLTIMA HORA COVID-19. DR E INVESTIGADOR SALVADOR MACIP. LA VACUNA JA ES AQUI .AYER DÍA HISTORICO.PERO EL VIRUS SIGUE ENTRE NOSOTROS . EFICACIA DE LA VACUNA ¿CUÁNDO EMPEZARAN A SER INMUNES LOS QUE HAN SIDO VACUNADOS? LA VACUNA DE OXFOR ESTÁ MUY AVANZADA. LA DE MODERNA ES LA SIGUIENTE QUE LLEGARÁ A ESPAÑA. PARA OTOÑO PODRÁ HABER 11 VACUNAS DIFERENTES.

12.45h . LA PRIMERA RESIDÈNCIA DE CATALUNYA ON HAN POSAT LA VACUNA DE LA COVID ÉSTÀ A L'HOSPITALET: RESIDENCIA FEIXA LLARGA. CONXITA BARBETA. DIRECTORA.

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 28-12-20

13.15 LES MILLORS INFUSIONS PER PAIR QUAND HAS MENJAT MASSA.

ELS ÀPATS ABUNDANTS ENS DEIXEN PESADESSA, CREMOR I DE VEGADES GASOS.CONSELLS.

ALBERT RAMIS ,NATUROPATA.

13.30h ELS TREBALLADORS DEL METRO FARAN ATURADES L '11 DE GENER.AVUI 11.30H , Concentració de treballadors de Metro a Plaça Sant Jaume

13.45h ELS GRANS BENEFICIS DE PRACTICAR ELS ESCACS. LA SERIE DE TV GAMBITO DE DAMA ( LA ODA DEL AJEDREZ EN NETFLIX) VICEPRESIDENT I RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ DE LA FEDERACIÓN CATALANA DE AJEDREZ.

