HERRERA A COPE CAT I AND 12-6-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 12-6-20

70.000 INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES ANUL.LADES A CATALUNYA DURANT LA PANDÈMIA.

LA NORMALITAT NO TORNARÀ ALS QUIRÒFANS FINS L'ANY 2022

DR. JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ. COORDINADOR QUIRURGIC DE L'HOSPITAL DE VALL HEBRÓN

El Col.legi de Metges de Girona ha impulsat la creació d' una mascareta reutilitzable i reconfigurable.

13 empreses catalanes estàn implicades. Una mascareta que admet 75 rentats.

MIGDIA COPE CAT I AND 12-6-20

Facua adverteix que cobrar un suplement Covid als usuaris és il·legal.

Despeses que els comporta als establiments complir amb les mesures higénico-sanitaries dictades pel govern.

Espanya lluirà aquest estiu banderes blaves a 589 platjes,23 mès que l'any passat.

A Catalunya 95 ( 2 menys que l'any passat)

TORNEN AQUEST DIUMENGE:

EL TIRAMILLES (10H.)

DUROS A 4 PESSETES (11H.)

Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.