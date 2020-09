HERRERA A COPE CAT I AND 2-9-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA. 2 SETEMBRE 2020.Dimecres

EL 90 PER CENT DE LES RESIDÈNCIES D'AVIS DE CATALUNYA ESTÀN LLIURES DE COVID-19 EN AQUEST MOMENTS

CINTA PASCUAL . PRESIDENTA D'ACRA.

(ASSOCIACIÓ CATALANA DE RECURSOS ASSISTENCIALS) .

COM FRENEN ELS VIRUS ELS DIFERENTS TIPUS DE MASCARETES?

DR. RAFAEL PADRÓS . RESPONSABLE SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE L' Hospital Sant Pau.

BARS I RESTAURANTS AMENACEN D'INCOMPLIR LES RESTRICCIONS D'AFORAMENT A LES SEVES TERR ASSES.

ROGER PALLAROLS. DIRECTOR GENERAL DEL GREMI DE RESTAURACIÓ

PERQUÈ HI HA PERSONES QUE ES NEGUEN A PORTAR MASCARETA I A RESPECTAR LA DISTANCIA SOCIAL?

GABRIELA GALARRAGA. PSICÓLOGA CLÍNICA

QUÉ ÉS EL NEGACIONISME I COM VA COMENÇAR?

DRA. MARTA GONZÁLEZ- PELAEZ DOCTORA EN COMUNICACIÓ

