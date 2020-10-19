COPE

Barcelona

Herrera a Cope Catalunya i Andorra

    19-10-20

    HERRERA A COPE CAT I AND 19-10-20

    Audio

    HERRERA A COPE CAT I ANDBARCELONA

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 14:41

    HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA. 19 OCTUBRE 2020.Dilluns

    12.20 PRESENTACIÓ

    BON DIA i BON HORA.

    LES 12 I 20 MINUTS.

    HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA.

    SUMARI (canço segon pla)

    ………………………………………….

    Del sumari al temps diari.

    SENYOR LOSADA. BON DIA

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    12.25 LOSADA :

    EL TEMPS. EL TRÀSIT .LES NOTICIES.

    12.28 JOSÉ LUIS GIL DEPORTES

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    12.30 DESCONEXIÓ PUBL

    12.35 ENTREVISTA 1

    VACUNACIÓ DE LA GRIP.

    AQUEST ANY ÉS MÉS IMPORTANT QUE MAI VACUNARSE CONTRA LA GRIP, PERQUE SEGONS UN ESTUDI DEL DEPARTAMENT DE SALUT PATIR GRIP I CORONAVIRUS ES MOLT PERILLÓS.

    Montse Martínez . Infermera,

    Cap de secció de malalties infeccioses de la Sub-direcció general de Promoció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública

    12.43 PUBLI MADRI

    12.45 ESPAI COMERCIAL 1

    ÁREA JURIDICA ( GRAVAT 2'45”)

    12.47 ENTREVISTA 2

    NOVES MESURES A CATALUNYA CONTRA LA PANDÈMIA . PROTECCIÓ CIVIL.

    INMA SOLER . SUBDIRECTORA OPERATIVA PROTECCIÓ

    12.55 ESPAI COMERCIAL 2

    STARBENNE – DRA. TORREJÓN (

    Tema: EJEMPLOS DE RESULTADOS Y TIEMPO EN LOS TRATAMIENTOS DE OBESIDAD.

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    13.00 BOLETIN COPE

    13.05 MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA

    13.05 PRESENTACIÓ

    LOSADA : TEMPS, TRÀNSIT, NOTICIES

    13.08 DESCONEXIÓN PUBLI

    13.10 ESPAI COMERCIAL 3

    ATREDOM . ENRIQUETA

    13.15 ENTREVISTA 3

    ESTUDIANTS PENJATS PER LA COVID.S'HAN QUEDAT SENSE PRÀCTIQUES.

    JOAN LLUÍS ESPINÓS. DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LA GENERALITAT

    13. 22 ESPAI COMERCIAL 4

    MUNDO NATURAL ( DIRECTO)

    INMUNOPLUS

    ADRIAN GONZÁLEZ

    13.27 DESCO COMERCIAL

    13.30 ESPAI COMERCIAL 5

    MEDICENTRE

    13.33 ENTREVISTA 4

    AUGMENTEN ELS ROBATORIS DE GARROFES.

    Sisco Esquerda, el cap sectorial de Fruita Seca de JARC. Sisco Esquerda .

    ENTREVISTA 5

    A CATALUNYA HI HAN 27 GOSSOS I 9 GATS QUE ES DIUEN COVID.

    VERONICA ARAUNABEÑA. VETERINARIA DE PETITS ANIMALS . MEMBRE DE LA JUNTA DEL CONSELL DE COL.LEGIDS VETERINARIS DE CATALUNYA.

    13.50 ENTREVISTA MUSICAL

    LA CAJA DE PANDORA

    Control: AÑADIR MUSICA FINAL : “PREGUNTALE A MI SUERTE”

    14.00 MEDIODIA COPE

    Radio en directo COPE
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    Pilar Cisneros y Fernando de Haro

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    Con José Luis Corrochano

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