HERRERA A COPE CAT I AND 19-10-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA. 19 OCTUBRE 2020.Dilluns
12.20 PRESENTACIÓ
BON DIA i BON HORA.
LES 12 I 20 MINUTS.
HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA.
SUMARI (canço segon pla)
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Del sumari al temps diari.
SENYOR LOSADA. BON DIA
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12.25 LOSADA :
EL TEMPS. EL TRÀSIT .LES NOTICIES.
12.28 JOSÉ LUIS GIL DEPORTES
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12.30 DESCONEXIÓ PUBL
12.35 ENTREVISTA 1
VACUNACIÓ DE LA GRIP.
AQUEST ANY ÉS MÉS IMPORTANT QUE MAI VACUNARSE CONTRA LA GRIP, PERQUE SEGONS UN ESTUDI DEL DEPARTAMENT DE SALUT PATIR GRIP I CORONAVIRUS ES MOLT PERILLÓS.
Montse Martínez . Infermera,
Cap de secció de malalties infeccioses de la Sub-direcció general de Promoció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública
12.43 PUBLI MADRI
12.45 ESPAI COMERCIAL 1
ÁREA JURIDICA ( GRAVAT 2'45”)
12.47 ENTREVISTA 2
NOVES MESURES A CATALUNYA CONTRA LA PANDÈMIA . PROTECCIÓ CIVIL.
INMA SOLER . SUBDIRECTORA OPERATIVA PROTECCIÓ
12.55 ESPAI COMERCIAL 2
STARBENNE – DRA. TORREJÓN (
Tema: EJEMPLOS DE RESULTADOS Y TIEMPO EN LOS TRATAMIENTOS DE OBESIDAD.
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13.00 BOLETIN COPE
13.05 MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA
13.05 PRESENTACIÓ
LOSADA : TEMPS, TRÀNSIT, NOTICIES
13.08 DESCONEXIÓN PUBLI
13.10 ESPAI COMERCIAL 3
ATREDOM . ENRIQUETA
13.15 ENTREVISTA 3
ESTUDIANTS PENJATS PER LA COVID.S'HAN QUEDAT SENSE PRÀCTIQUES.
JOAN LLUÍS ESPINÓS. DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LA GENERALITAT
13. 22 ESPAI COMERCIAL 4
MUNDO NATURAL ( DIRECTO)
INMUNOPLUS
ADRIAN GONZÁLEZ
13.27 DESCO COMERCIAL
13.30 ESPAI COMERCIAL 5
MEDICENTRE
13.33 ENTREVISTA 4
AUGMENTEN ELS ROBATORIS DE GARROFES.
Sisco Esquerda, el cap sectorial de Fruita Seca de JARC. Sisco Esquerda .
ENTREVISTA 5
A CATALUNYA HI HAN 27 GOSSOS I 9 GATS QUE ES DIUEN COVID.
VERONICA ARAUNABEÑA. VETERINARIA DE PETITS ANIMALS . MEMBRE DE LA JUNTA DEL CONSELL DE COL.LEGIDS VETERINARIS DE CATALUNYA.
13.50 ENTREVISTA MUSICAL
LA CAJA DE PANDORA
Control: AÑADIR MUSICA FINAL : “PREGUNTALE A MI SUERTE”
14.00 MEDIODIA COPE