HERRERA A COPE CAT I AND 15-9-20

12.30 MENJADORS ESCOLARS, L ESPAI MÉS COMPLICAT PER GARANTIR LA DISTANCIA DE SEGURETAT.SEGONS PERE SOLER.CAP DE PÈDIATRIA VALL HEBRON.

12.45 SINDICATO DE PROFESORES.VALORACIÓN DEL PRIMER DIA DE COLEGIO.TODO HA FUNCIONADO BIEN? QUÉ SE HA ECHADO EN FALTA?

RAMÓN FONT .PORTAVEU USTEC

A PARTIR D'AQUEST DIMARTS S'APLICARAN LES RESTRICCIONSA LA ZONA DE BAIXES EMISIONS DE L ' ÀREA METROPOLITANA.COMENÇA ZONA DE BAIXES EMISIONS. LES SANCIONS PODEN ARRIBAR ALS 500 EUROS.

LLUIS PUERTO PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ RACC

TRABAJO MANTIENE EL VETO AL DESPIDO OBJETIVO POR CAUSA DEL COVID. AMPLIACIÓ ERTEs

FINS 31 DESEMBRE .

