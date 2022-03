Hi haurà setena onada de covid?

Parlarem amb doctor Daniel López Acuñade la situació covid i cap a on anem, tot apunta que s'està diluint una mica, però encara hi ha una certa confusió.



- És aconsellable treure les mascaretes o pot provocar una altra onada?



Crec que hi ha una sensació de confiança, però no està ben fundada, és a dir, en aquests moments encara hi ha una dinàmica epidèmica que no hauria d'afluixar certes mesures restrictives quan encara hi ha altes incidències i que inclús van en ascens en alguns països quan han tret les restriccions.



- En aquests moments hi ha un rebrot a la Xina que els té preocupats, que està passant?



Hi ha un problema a Àsia en general, països com la Xina tenien les xifres d'incidències més baixes durant aquests dos anys i ara estan patint repunts que els situen en incidències semblants a Europa com és el cas de Hong Kong, Corea del sud, Vietnam i la Xina. D'altra banda, països europeus que van decidir relaxar les mesures com treure la mascareta en interiors han patit un increment en el nombre de casos, que també provoca un increment d'hospitalitzacions i morts. Estem davant d'un fenomen que és complex per què, per una banda, s'està perdent la immunitat que haviem aconseguit a causa de les noves variants que escapen a l'eficàcia de les vacunes. El que també està afectant és aquesta falsa sensació de seguretat que està provocant una relaxació en les mesures de seguretat quan sabem que la vacuna sí que ens protegeix de la mort però no del contagi.

Aquest no és només un fenomen local sinó mundial interdependent, llavors, quan tinguem repunts i baixes cobertures vacunals altes transmissions existeix la possibilitat que es creïn noves variants, continuarà perpetuant-se i no acabarà. Per una altra banda, crec que estem entrant en una fase on serà més important el desenvolupament de noves fórmules vacunals que continguin informació necessària per lluitar contra les noves variants. No es tractarà de posar una quarta o cinquena dosi de reforç sinó més aviat de reiniciar els cicles de vacunació amb les noves vacunes. No podem oblidar les tendències que estem tenint de repunts què demostren reinfeccions en residències geriàtriques o en certs grups de població. El que no podem fer és només pensar en la vacuna sense continuar amb mesures de protecció, per això crec, que la retirada de la mascareta en interiors és una cosa que no haurien de fer fins que tinguem una incidència molt baixa i sense transmissió.