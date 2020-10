Hi han prous mascaretes a les farmàcies per la segona onada del coronavirus?

El subministrament de mascaretes “està garantit“. És el missatge de tranquil·litat que ha donat el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona en plena segona onada de contagis de coronavirus. Avui hem parlat a Herrera a Cope Catalunya i Andorra amb Marta Gento, vicetresorera del Col.legi de Farmacèutics de Barcelona. En aquest sentit, la portaveu de l’òrgan col·legiat ha assegurat que “no hem de patir pel subministrament, perquè no estem en cap moment en la situació en què estàvem el mes de març”, en què la demanda va desbordar el sistema. Així, des del col.legi oficial ha concretat que “el mercat té el nombre d’unitats suficient per abastir la demanda actual i el sistemes d’abastament també estan garantits”. El Col·legi de Farmacèutics remarca que “la demanda de mascaretes, i també dels gels desinfectants, ja forma part del nostre dia a dia” i recorda que, ara per ara, els ciutadans “han pres consciència de quin és el tipus de mascareta que cal dur en cada moment”. Sobre el terreny, les farmàcies confirmen, d’una banda, l’augment de la demanda de les mascaretes, i de l’altra, l’abastiment d’aquests elements de protecció. Alguns farmaceútics asseguren que : “La demanda ha augmentat amb aquella gent que abans no es movia de casa i ara, per exemple, ha d’agafar un transport públic en el qual no té garanties de protecció” . La mascareta més triada “és l’FPP2” ,la gent jove no la feia servir, i ara sí que la fa servir”, mentre la població de més edat manté un ús “bastant estable”.

Les mascaretes més demandades tenen uns preus que oscil·len entre l’euro i els quatre, en funció de si són quirúrgiques o FFP2, respectivament. De fet, les quirúrgiques tenen el preu intervingut per l’Estat per evitar-ne l’encariment. En aquest sentit, als països del nostre entorn els IVA que s’apliquen a aquests productes oscil·len entre el 5 i el 6 %, com els casos d’Alemanya (5 %), França (5,5 %) i Portugal (6 %). Itàlia no grava les mascaretes, però a partir del gener hi aplicarà un IVA del 5,5 %. Per sobre del 21 % d’IVA que es paga a l’estat només hi trobem Eslovènia, on s’hi aplica el 22 %.