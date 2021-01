Halitosis: Cómo decirle a alguien que lo sufre y cuál es la solución

Las mascarillas contra el coronavirus han servido para que muchas personas descubran que padecen halitosis. Hoy en Herrera a Cope Cataluña y Andorra hemos hablado del mal aliento con el presidente del Colegio de Odontólogos de Cataluña, el doctor Antoni Gómez.

LA VISITA AL DENTISTA PUEDE ELIMINAR LA HALITOSIS

El dentista ha pedido mucho tacto a los amigos o familiares que las toca avisar a una persona que padece halitosis. Tacto y de paso recomendarle una visita al odontólogo. El presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña ha explicado que: “ El 90% de los problemas de halitosis tienen el origen en la boca, y están relacionados de manera directa o indirecta con una mala higiene bucal. No estamos hablando de un día que hayas comido ajo, sino de un problema persistente originado normalmente por la acción de bacterias”. El doctor Gómez ha añadido que: “La primera causa de halitosis es la mala higiene bucal. Tener una nula higiene oral (todavía hay un 7% de la población que no se lava los dientes nunca) o una higiene deficiente es el origen, en la gran mayoría de los casos”. Gómez ha recordado que: “No basta con hacer el acto de cepillarse los dientes, sino que también hay que hacerlo bien. Algunos estudios indican que la media de los adultos [en la hora de lavarse los dientes] es de 40 segundos cuando el recomendable es entre dos y tres minutos, tres veces en el día”.

LOS COLUTORIOS NO CURAN EL MAL ALIENTO

El doctor ha incidido en que : “Los colutorios no sirven para combatir el problema del halitosis, sino el que hacen es enmascararla momentáneamente. Además, su uso no sustituye el cepillado en ningún caso. Si no haces un cepillado correcto, usar colutorio sería el mismo que usar desodorante sin ducharse”. El presidente del COEC avisa que también tenemos que usar herramientas de limpieza del espacio interdental (hilo dental, cepillos interproximales...) y de la lengua (cepillos o raspadores linguales). Buena parte de las bacterias que provocan el mal aliento se depositan en los espacios entre los dientes y también a la superficie de la lengua. El doctor Gómez ha añadido que: “Tenemos que fijarnos que no tengamos una película blanca sobre la lengua, porque podría ser el origen del mal aliento”.