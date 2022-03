Guissona és el poble català amb més ucraïnesos

A Guisona, un petit poble de La Segarra, a Lleida, un de cada set veïns són immigrants ucraïnesos. En total són 23.600, i es el territori d'Espanya on hi ha més gent d'Ucraïna. Famílies que han anat arribant durant els darrers anys per treballar en la cooperativa de carn local, atrets per la possibilitat d'una nova vida i que en les últimes hores viuen enganxats al mòbil i a la televisió amb el cor trancat. Avui parlem amb el senyor Jaume Arts, que és alcalde de Guissona, que ens diu que “Els ucrainesos són ja una part indispensable de l'ànima de Guissona. És una comunitat molt compromesa amb la comarca, és la segona comunitat més nombrosa després de la rumanesa, i només dir-vos que a Guissona tenim 43 nacionalitats. Ja fa anys que van constituir una taula de cohesió, i ens trobem amb tots els caps de comunitats, per treballar el tema de la cohesió social, l'inclusió, la convivència... i ara parlem per descomptat de la seva problemàtica. Els ucrainesos d'aquí tenien molt clar que Putin acabaria entrant al seu país, i per desgràcia això ha passat. Nosaltres tenim constància de veïns de Guissona que s'han traslladat a la frontera amb Polònia a buscar familiars i amics. Sobre les notícies que diuen que alguns s'han allistat, això no tenim constància. Que hi hagi algun veí empadronat a Guissona que estigui al front, d'això no tenim constància. El que sí ha passat, per descomptat, és intentar acollir a familiars de veïns que tenim aquí. La seva preocupació és que puguin creuar la frontera, i en això estem treballant, en que si arriben a Guissona puguin tenir sanitat bàsica, certificats de residents oficial al territori espanyol... i d'aquestes coses estem pendents, de com podem articular aquesta acollida, perquè efectivament motls veïns faran acollida de familiars i amics que ara estan allà. Lleida exporta molt a Rússia, productes de l'hort, blat, i altres productes, i això es veurà molt afectat. Hi ha associacions d'agricultors i de pagesos que estan preocupats en aquest sentit.