La Guàrdia Urbana de Barcelona impotent davant la violència de les botellades

El macrobotellot al front marítim de Barcelona ha deixat un rastre evident de destrosses, brutícia, motos cremades i vidres trencats. Aquest diumenge els serveis de neteja intentaven treure la brossa i alguns veïns i curiosos que passejaven per la zona se sorprenien de l'abast dels danys. Els responsables d'alguns dels establiments saquejats o amb vidres trencats, com Ca la Nuri o l'Escamarlà, feien balanç dels danys i netejaven després d'uns aldarulls que, admeten, no havien vist mai abans.

Els Mossos han fet una trentena de detinguts, alguns 'in situ' mentre robaven als establiments, durant una nit en què milers de persones han sortit de festa a la platja pel tancament de la zona de Maria Cristina.

Ricard Noguera, propietari de Ca la Nuri, ha lamentat que als polítics, la policia i els jutges "la situació se'ls està escapant de les mans". Noguera ha explicat a l'ACN que tenien un treballador al restaurant quan han irromput un grup de sis o set joves que "han trencat tots els vidres, han arrasat amb tot l'alcohol i tot el material informàtic". El treballador, ha dit, "ha hagut de sortir corrent, i li han pres la bicicleta".

"Quan no és una cosa, és una altra", ha lamentat Noguera, que ha assegurat que es troben "deixats de la mà de Déu". "Veient el que va passar ahir, els polítics podrien haver suspès la festa de la Mercè i ens haguéssim estalviat tot això", ha afirmat el propietari de Ca la Nuri. "Algun dia passarà alguna cosa greu, es morirà algú, i haurem de córrer", ha afegit.

Al Passeig Marítim, els equips de la brigada municipal també feien balanç de les destrosses en marquesines, senyals de trànsit o semàfors. A la zona, convivien les restes de les destrosses i la brutícia amb els veïns més matiners i els que sortien a fer esport. Els que patinaven, ni tan sols podien fer-ho de forma seguida sense trobar obstacles a la via.

"S'ho han endut tot i la barra està destrossada"

Un altre dels restaurants més afectats ha estat l'Escamarlà, a escassos 100 metres de Ca la Nuri. "Aquesta nit he anat les 03.30 hores al local perquè m'ha trucat la centraleta de l'alarma i, quan he arribat aquí, hi havia de 30 a 40 persones a dins fent de tot", ha explicat el director de l'Escamarlà, Marcos Delgado.

"He esperat que vingués algun policia de paisà i ens hem traslladat tots a la gasolinera perquè no podíem fer-hi res fins que no vinguessin els antidisturbis. Era un saqueig total", ha continuat Delgado. "S'ho han endut tot. La barra està destrossada, han desvalisat tot l'alcohol, s'han emportat ordinadors i les tauletes dels cambrers, la màquina de tabac, la caixa registradora amb els diners a dins. Ha estat horrorós", ha enumerat el propietari del restaurant.

"Sembla que a l'Ajuntament li ha agafat d'imprevist aquesta situació. Potser si els locals d'oci nocturn i bars que estan tancats i arruïnats poguessin obrir, no hi hauria tant de gamberro pel carrer. Però jo ja no ho sé", ha apuntat la Isabel. Un altre dels veïns que passejava per la zona ha estat en David Jiménez, acompanyat del seu gos.

"M'he trobat amb aquesta bestialitat d'escombraries, ampolles trencades, papereres cremades i encara no he arribat als restaurants saquejats", ha comentat Jiménez. "És increïble com d'incívica pot arribar a ser la gent. Molt malament", ha conclòs el veí.

A Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat del tema amb el portaveu del sindicat CSIF de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Eugenio Zambrano (àudio).