El gremi de restauració de BCN posa en marxa les festes de santa Eulàlia

Demà dimecres dia 30 de març es celebra Santa Eulàlia amb el gremi de restauració. La festa major d'hivern de Barcelona Santa Eulàlia, es celebra habitualment a mitjans de febrer, però aquest any malauradament s'ha vist ajornat a causa d'una de les variants de la covid-19, l'òmicron. Parlarem amb el director del gremi de restauració de Barcelona, Roger Pallarols.



Sí, de fet aquesta és la quarta edició que celebrem Santa Eulàlia, com tothom sap és el 12 de febrer i aquest any teníem la confiança que es podria fer en les dates previstes, però la sisena onada es va encarregar d'ajornar el plantejament. El que sí que teníem clar és que es devia celebrar i que de totes totes havíem de fer la 4a edició amb motiu de la patrona de la ciutat perquè d'alguna manera no només és una activitat important a l'agenda de la ciutat sinó que és un pas decidit en recuperar la normalitat després de ser segrestada per la pandèmia. Ara hem de lluitar per la recuperació de la ciutat tan econòmicament com la de sectors tan importants com és la restauració que ha quedat greument colpejada per la pandèmia.



- S'ha acabat de recuperar tot a la normalitat a la restauració de Barcelona?



És evident que no Barcelona té un problema afegit i és que degut al seu èxit internacional depèn del restabliment del mercat internacional i de moment no s'ha restablert amb la seva totalitat i no passarà d'un dia per l'altre. És una carrera llarga que correspon a Barcelona com a ciutat d'èxit i ha de recuperar una mobilitat que no només depèn d'ella sinó que també dels mercats internacionals. Per la ciutat comtal sempre serà molt més dur que per les ciutats petites, ja que tenen a tot el seu públic en la seva ciutat, però Barcelona lamentablement, encara li queda un temps i una part crucial depèn del consum del mercat extern.