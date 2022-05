El Gremi de Restauració de Barcelona avisa que no acceptarà que es retalli l’horari de les terrasses

El Gremi de Restauració de Barcelona ha editat una monografia amb tots els resultats de l’enquesta realitzada la passada tardor a una mostra aleatòria de 1.000 usuaris de terrasses, de totes les edats i de tots els districtes (també de l’àrea metropolitana).

S’aborden qüestions com els patrons de consum, la incidència de les restriccions adoptades durant la pandèmia, els horaris, la mesura d’ampliació extraordinària, etc. “Se’n parla molt, de terrasses, però no sempre amb coneixement de causa”, explica Roger Pallarols, director del Gremi; “de vegades s’atribueix una posició a la ciutadania que els propis veïns, amb el seu comportament diari, desmenteixen.

Per això són tan útils les enquestes d’opinió com aquesta, perquè ens permeten sortir de dubtes i ens ajuden a alinear l’acció dels governs amb les preocupacions reals de la societat.

En aquest cas, la radiografia és nítida: els barcelonins fan un ús intensiu, desacomplexat i entusiasta de les terrasses, que ja venia d’abans i que la pandèmia ha accentuat”.

L’horari

Comparada amb altres ciutats com Madrid, València, Sevilla, Màlaga, Saragossa o Múrcia, Barcelona destaca per tenir uns horaris de funcionament de les terrasses particularment restrictius. De fet, 7 de cada 10 usuaris es mostren partidaris d’ampliar-los.

Ara bé, el Gremi descarta de moment demanar més hores de terrasses: “l’any 2018”, explica Pallarols, “vam arribar a un gran pacte amb el govern i amb tots els partits de l’oposició per modificar l’Ordenança; un dels punts clau de l’acord va ser blindar els horaris actuals.

Tot i que som conscients que molts barcelonins veurien amb bons ulls una ampliació, el Gremi preferim mantenir-nos lleials al pacte del 2018 i esperem el mateix comportament per part de tothom. Per tant, no acceptarem cap mena de retallada horària, ni general ni en punts concrets”.

Recentment el govern municipal s’ha pronunciat sobre aquesta qüestió: descarta canviar els horaris que marca l’Ordenança del 2018 ja que “es va aprovar amb un ampli consens polític i havent fet un procés participatiu per recollir les aportacions de tothom”.

Llei antitabac

Pel que fa al consum de tabac a les terrasses, els usuaris es mostren satisfets amb la dualitat d’espais actual (3 de cada 4 enquestats opinen que la terrassa facilita la convivència entre fumadors i no fumadors).

Preguntats per un hipotètic enduriment de la normativa, la gran majoria de clients, tant si són fumadors com si no ho són, no el veu necessari; de fet, per cada 3 no fumadors que prohibirien fumar a les terrasses, n’hi ha 7 que es decanten per mantenir la situació actual.

Aquestes dades resulten especialment aclaridores després que el ministeri de Sanitat hagi anunciat que estudia modificar la llei antitabac per prohibir que es fumi a les terrasses tot i estar a l’aire lliure. Pallarols: “la ministra Carolina Darias hauria de prendre nota del que opina la gent del carrer, especialment del que opinen els usuaris de les terrasses ja que són, al cap i a la fi, els principals afectats per les decisions que es prenguin sobre aquesta matèria. Si sortís del despatx, comprovaria que la regulació actual genera consens i que els restauradors necessitem poder disposar d’espais diferents, interior i terrassa, on tots els clients siguin benvinguts i puguin sentir-se còmodes”.

Regularització de terrasses en marxa

Per acabar, l’enquesta també s’interessa per l’opinió dels clients sobre l’ampliació de les terrasses que s’ha dut a terme durant la pandèmia com a mesura de suport a la restauració.

Així doncs, el 72% dels clients considera que l’Ajuntament ha actuat correctament autoritzant més espai per als vetlladors; de fet, Barcelona és la ciutat que més ampliacions ha concedit, seguida de prop per Madrid.

El percentatge s’enfila fins al 81% quan es pregunta per la continuïtat d’aquestes taules: 8 de cada 10 clients es posicionen a favor o molt a favor del procés de consolidació que es troba en marxa. “L’enquesta confirma que la majoria política a favor de les terrasses és també ciutadania”, sentencia Pallarols.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat d'aquesta enquesta amb el director del gremi de restauració de Barcelona, Roger Pallarols (àudio).