El Gremi de Restauració assumeix com un mal menor el certificat covid

El Gremi de Restauració de Barcelona ha assumit amb "resignació" la decisió de la Generalitat d'ampliar l'ús del certificat covid per a la restauració, els gimnasos i les residències, a l'espera de l'aval definitiu del TSJC.

"La mesura no ens entusiasma, però la veiem com un mal menor i ajudarem els restaurants durant el procés d'implementació", ha reconegut el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols (àudio), que també reclama que aquest certificat covid s'ampliï a més sectors per no "criminalitzar exclusivament la restauració". "No és suficient. S'hauria d'exigir també a centres comercials, establiments amb degustació o equipaments culturals", ha enumerat el director del Gremi de Restauració de Barcelona.

"En el fons, es tracta d'incentivar forçosament la vacunació, i perquè això realment sigui així, les restriccions als no vacunats han de ser molt elevades", ha reflexionat en veu alta Pallarols.

De fet, des del Gremi de Restauració es considera que el certificat covid és la moneda de canvi i la substitució de les restriccions d'horari i d'aforament, que consideren "completament inassumibles" en aquests moments. "La campanya de Nadal i els sopars d'empresa són irrenunciables i totes les estratègies s'han d'orientar a fer-ho possible", ha apuntat Pallarols, que considera que l'evolució de la pandèmia ha tornat a desmentir aquells que donaven per superada la crisi econòmica. "Aquest malson sembla no tenir fi", ha lamentat el director del Gremi de Restauració.

Crítiques a la ministra Darias: "No toca de peus a terra"

En paral·lel, el Gremi de Restauració ha censurat la posició del Ministeri de Sanitat ja que segueix apostant per les clàssiques restriccions d'aforament i d'horari. "La ministra Carolina Darias i el seu equip no toquen de peus a terra. No s'entén que el passaport covid no formi part de l'ordre del dia i que no sigui objecte d'anàlisi", s'ha mostrat sorprès Pallarols.

"Amb un percentatge de vacunats superior al 90% en moltes franges d'edat, continuen defensant la mateixa recepta, els resultats de la qual són qüestionables des del punt de vista sanitari i certament demolidors en termes econòmics", ha conclòs el director del Gremi de Restauració.

De fet, una enquesta recent feta pel Gremi a clients de terrasses (octubre de 2021) corroborava l'escàs seguiment de les restriccions a l'activitat social: el 42% dels enquestats reconeixia haver mantingut les trobades amb amics o familiars malgrat les mesures dictades pel Govern; el 27% les havia reduïdes, i únicament el 30% havia deixat de socialitzar.