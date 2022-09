El gran problema del malbaratament alimentari

El desaprofitament o la pèrdua d'aliments són aliments que no es mengen. Les causes del desaprofitament o pèrdua d'aliments són nombroses i ocorren en tot el sistema alimentari, durant la producció, processament, distribució, venda al detall i consum.

La pèrdua i el desaprofitament mundial d'aliments ocasiona que es perdin entre un terç i la meitat de tots els aliments produïts a nivell global.

Als països de baixos ingressos, la major part de les pèrdues es produeixen durant la producció, mentre que als països desenvolupats gran part dels aliments (uns 100 quilograms (220,5 lb) per persona per any) es malgasta en l'etapa de consum.

El desaprofitament d'aliments és una part important de l'impacte ambiental de l'agricultura. L'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació va estimar en 2019 que el desaprofitament d'aliments que es perd causa un cost econòmic, ambiental i social global de $2.6 bilions a l'any i és responsable del 8 per cent de les emissions globals de gasos d'efecte d'hivernacle.

A més, els residus d'aliments que no es manipulen o recuperen adequadament mitjançant tècniques com el compostatge, poden tenir moltes conseqüències ambientals negatives.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el president del banc dels aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas (àudio).