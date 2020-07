El Govern es planteja tancar pubs i discoteques a tot Catalunya

La corba de contagis de casos positius de coronavirus a Catalunya sembla que s’aplana; aquest dimecres es van detectar uns 350 positius, menys de la meitat dels que es van registrar el cap de setmana. Els experts avisen que bona part d’aquests contagis es donen en trobades socials: reunions amb família o trobades amb els amics, i apunten, sobretot, als joves i a l’oci nocturn. De fet, 1 de cada 10 brots de tot l’estat ve d’aquí.

Per això la Generalitat s’està plantejant tancar pubs i discoteques i prohibir també les trobades multitudinàries de nit al carrer: és a dir, els botellons. El president Quim Torra ho va confirmar al Parlament, però no va concretar encara quan es podria començar a aplicar.

El sector de la nit, en contra

Els establiments d’oci nocturn ja s’han posat les mans al cap. Diuen que aquesta prohibició suposarà un desastre econòmic i dubten que serveixi per evitar contagis. El president de la Federació Catalana de locals oci nocturn Fernando Martínez, diu "que els joves optaran per fer festes privades si es troben les discoteques i els locals tancats.Cal que se sacrifiqui el que és estrictament necessari per protegir o evitar la propagació, però que no es vagi més enllà, perquè això el que provocarà és que sigui contraproduent "

