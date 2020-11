El Govern d'Espanya prohibeix per llei la publicitat de les cases d'apostes

El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana el projecte de Reial Decret de Llei del Joc que regula les apostes i el joc online i que prohibeix que es facin anuncis de cases d'apostes en tots els formats. Volem parlar amb la doctora Susanna Jiménez, cap de la Unitat de Ludopatia de l'Hospital de Bellvitge, que ha rebut aquesta llei amb els braços oberts: "Sí, efectivament, estamos muy satisfechos de la aprobación de esta ley. Era una ley muy necesario y por fin ha llegado. Aplaudimos esta decisión valiente, por que ya supongo que habrá habido presiones de otros sectores, y era una ley muy necesario." La publicitat del joc desapareixerà a la televisió, i volem preguntar què pot representar això: "Hay datos que confirman, muchos estudios que así lo hacen, que tanto niños como jóvenes como personas que ya tenían conductas de juego problemáticas, podrían ser más vulnerables o más propensos a iniciarse en el juego justamente por esta publicidad. Sabemos que la publicidad no es el único factor de riesgo, por supuesto, pero si es un factor importante, que asociado a factores como la juventud puede favorecer que muchas personas acaben desarrollando una conducta problemática. La demanda de consultas a nuestra unidad por parte de jovenes de hassta 25 ha aumentado. Hemos pasado de un 10% al 2011 a un 17,7% a lo que va de año. También en las apuestas online y deportivas la tendencia también es creciente, así que sí, hemos de aplaudir esta medida". De totes les ofertes de joc que hi ha ara mateix, potser la més perillosa es la oferta online, ja que es pot fer des de la intimitat de casa: "Sí, aunque hay controles de la edad sabemos que no son suficientes, hay un porcentaje elevado de personas con problemas de juego que empiezan a jugar antes de la edad legal. Y sí, el juego online tiene ese potencial, atrae a la gente joven, y también ha afectado a la conducta de juego de las mujeres, que antes empezaban a jugar mucho más tarde, y ahora mismo estamos atendiendo a chicas jóvenes que empiezan a jugar online desde la intimidad de su habitación"