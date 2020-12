El govern català no endureix les restriccions per Cap d'Any i manté les mesures vigents

El govern ha anunciat aquest dilluns que no modifica les mesures anunciades fa deu dies per aturar l'expansió de la pandèmia a Catalunya. Parlem del tema amb el investigador i doctor Salvador Macip que treballa a la Gran Bretanya.

Miquel Sàmper, conseller d'Interior, ha explicat que "s'ha arribat a la solució que no hi havia d'haver modificacions" i que, "per tant, s'allargarien les mesures preses fa una setamana perquè durin quinze dies". En la roda de premsa posterior a la reunió del Procicat, Sàmper ha remarcat que la decisió "s'ha pres en base a criteris de dades sanitàries". Al final, per tant, no s'ha avançat el toc de queda del 31 de desembre a les 12 de la nit., que era una possibilitat sobre la taula arran de la preocupació del govern per l'augment de la interacció social. De tota manera, tant des de Salut com des d'Interior s'ha insistit en la necessitat de reduir la màxim la interacció social i els desplaçaments durant aquestes festes. En concret, la directora de Protecció Civil, Isabel Ferrer, ha demanat "evitar qualsevol contacte social que no sigui imprescindible" i "que no es faci cap desplaçament que no sigui indispensable".

Quines són les dades sanitàries a partir de les quals s'ha decidit mantenir les mesures que ja estan vigents? Ara per ara els indicadors demostren una certa estabilització, però amb tendència a l'alça en alguns punts preocupants. El risc de rebrot s'ha enfilat aquesta última setmana i aquest dilluns se situa en els 377. La velocitat de contagi ha baixat una centèsima i l'Rt és d'1,16, igual que dissabte. Segons les dades del Departament de Salut, creixen els pacients ingressats als hospitals, és a dir, la pressió sobre el sistema de salut. Aquest dilluns hi ha 72 pacients Covid més i es manté el nombre de 337 pacients crítics a les UCI, un nombre similiar al dels últimes dies.

Aquest dilluns s'ha fregat el miler de nous positius diaris, un dels indicadors en què es fixa el govern per avançar o retrocedir en les mesures. Se n'han comunicat 973. La dada, però, pot augmentar aquests pròxims dies a causa de retards en la comunicació de dades el cap de setmana. Un indicador que està en nivells preocupants és la positivitat, el percentatge de casos positius detectats amb les diferents proves que es fan diàriament. Aquest dilluns és el setè dia consecutiu que la positivitat està per sobre del 5%, el llindar a partir del qual l'OMS considera que és impossible fer un seguiment dels contactes dels contagiats.