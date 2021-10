Girona multarà a les persones que deixin la bossa d'escombraries fora dels contenidors

L’Ajuntament de Girona ha assignat 19 policies sense uniforme (tres policies ambientals i 16 policies del departament de policia de la ciutat de Girona) per enxampar a les persones que aboquen les escombraries i les escombraries voluminoses fora dels contenidors.

Des de dimecres, la policia ha començat a controlar els contenidors de la ciutat i a imposar sancions a tots els ciutadans que incompleixin la normativa municipal. Si algú deixa la bossa fora del contenidor, s’imposarà una multa de 600 euros. Si la deixen a la paperera, la multa màxima és de 500 euros. Parlarem amb el regidor de neteja i recollida de residus de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso.



- Per què consisteix aquesta campanya?



Aquesta campanya consisteix a trobar els incívics que no compleixin amb les responsabilitats que tenim com a ciutadans en diferents aspectes de la convivència en la nostra ciutat. Ens estem trobant que et deixen les brosses fora dels contenidors o en papereres i no és perquè els contenidors estiguin plens, que també es pot donar el cas, però no és possible amb les freqüències i l'excés que trobem fora dels contenidors.



- Aquesta campanya anirà per zones o per tota la ciutat?



En algunes zones es donen especial, però sí que és veritat que arreu de la ciutat també es donen. Tenim unes zones estudiades localitzades on és més exagerat.



- La gent podria pensar que és una manera de recaptar per part de l'ajuntament, és així?



Si fos a fan recaptatori ni avisaria ni farien tota aquesta campanya per fer saber a la ciutadania que s'està fent. Hem arribat a la decisió de sancionar a la persona que és incívica perquè ja fa molts anys que estem treballant en aquesta situació per millorar-la, però no hi ha hagut manera. És un fenomen que no només està passant a Girona.