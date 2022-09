Girona acomiada l'estiu amb un recital de poesia

Aquest divendres 9 de setembre a les 7 del vespre podeu acomiadar l'estiu i donar la benvinguda a la tardor a laTaverna del Bon Vi al pont major de Girona amb poetes, músics i artistes. Parlarem d'aquest esdeveniment tan important amb Pep Panosa, poeta i jardiner de sentiments.



- Podríem dir que aquesta època és de nostàlgia?



Nostàlgia romàntica, cada època té la seva flaccidesa, les persones som camaleòniques i ens adaptem a la natura.



- Què trobarem a la taverna del bon vi del dia 9?

Trobarem una cosa ben diferent respecte als habituals recitals de poesia, la gent que s'apunti ho podrà fer. Juntament amb la meva parella hem intentat fer coses diferents en el muntatge, això sí, amb l'ajuda de diferents persones com la d'un paisatgista que ha portat pedres que fan llum. Posarem un escenari amb uns detalls que donen la benvinguda a la tardor i després també un fotocall on la gent es pugui fer fotos per penjar-les en el seu Instagram. També estarà una revista amb totes les persones que participen amb el seu poema o cançó i es repartirà a tots els assistents. Hi haurà uns punts de llibre fantàstics que han fet la Marta Forner i la Joana Ramos. Resumint moltes coses diferents del que es fa normalment.



- En un principi estava previst fer-ho a l'exterior, però si el temps que canvia on es farà?



Es farà a l'interior de la Taverna del Bon vi però serà diferent.



- Com està actualment la poesia a casa nostra?



Els poetes sempre estem una mica arraconats, no sé per què la poesia sempre estat així. La gent diu que és complexa llegir-la, però crec que és la seva diferència, el fet que cadascú la faci seva.