"La gestión de los bosques tendría que corresponder a los políticos"

Actualmente Cataluña se encuentra en alerta 2 por peligro de incendios que se ven potenciados por la sequera y el viento, entre otros factores. Este peligro se ha adelantado, puesto que estamos en marzo y ya han habido unos cuantos incendios.

José Miguel Cruz ha entrevistado a Marina Palmero, profesora del departamento de ciencias ambientales de la Universidad de Girona, para saber más acerca de la gestión de los bosques.

Como ha explicado Marina, la gestión del bosque consiste en "prevenir el incendio y que sea más fácil extinguirlo". Aunque hay que tener claro que una vez empieza a arder, no se puede hacer gran cosa, únicamente intentar apagarlo como se pueda. Por eso debe haber una buena gestión antes de que se provoque el incendio.

Marina comenta que el tema de la gestión es muy complicado ya que "no tenemos la capacidad económica para gestionar todos los bosques de la península" y, además, "la mayoría de bosques tienen un propietario privado que tal vez no tienen la economia para poder gestionarlos". Esto provoca que en muchas ocasiones no sepan de quién es el bosque y no puedan hacer nada.

Considera que la administración debería de abordar este problema porque, aunque el bosque tenga un propietario, se quema entero independientemente de que sea público o privado. Es por eso que cree que esta gestión le correponde a los políticos y tomar responsabilidades desde la administración pública.