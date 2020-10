La Generalitat estudia mesures més dràstiques per reduir la mobilitat dels ciutadans

Va ser el passat divendres 16 d'octubre quan van entrar en vigor les noves mesures del Govern de la Generalitat per frenar l'expansió del Coronavirus. Encara és d'hora per fer una valoració d'aquestes mesures. Però actualment els índexs del rebrot de la pandèmia són molt elevats. La Imma Soler és la sots directora operativa de Protecció Civil de Catalunya, i amb ella volem parlar del tema, i preguntar-li sobre el que s'ha dit aquest matí des de la Conselleria d'Interior, des d'on s'ha afirmat que es podrien tancar els comerços de 24 hores a les 10 de la nit: "De moment és una proposta, s'està treballant per delimitar una mica més les restriccions que ja van sortir divendres. En aquests comerços que obren les 24 hores o en activitats que es facin en equipaments cívics o en menjadors socials, es vol continuar treballant". Què passa amb les perruqueries ? "El que s'ha demanat és que no es facin serveis que impliquin un contacte molt proper. Però també hem de pensar que hi ha gent que té dificultats per poder rentar-se el cap o mantenir una higiene personal. Per això es permet a les perruqueries donar servei a persones que ho necessitin, gent que no ho pugui fer per ells mateixos.". També volem preguntar què es pot fer davant les imatges que hem vist de picnics al Montseny o trobades a parcs i jardins: "El que hem de fer entre tots és limitar la mobilitat. La resolució que va sortir divendres busca que la gent tingui un moviment menor, que tinguem menys contacte, que ens limitem a fer aquelles sortides que siguin només impresdincibles. I això ho hem de fer entre tots. Socialment hem d'entendre quina és la situació ara mateix, les dades ens diuen que estem en un moment complicat i és necessari reduir la mobilitat. I li demano a tothom que redueixi els seus desplaçaments i que intenti estar a casa el máxim temps possible"