"La Generalitat no controla que se cumplan los protocolos en las residencias"

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, hem parlat de la tercera onada a les residències a Catalunya amb la portaveu de la Coordinadora de Residencias 5+1 ,Maria José Carcelen. La situació a moltes residències continua sent preocupant deu mesos després de l'inici de la pandèmia. Aquests últims dies s'han detectat casos greus en tres residències de Catalunya: una Tarragona, una altra a Tona (Osona) i l'última a Solsona. Davant d'aquesta situació, la Coordinadora de Residències 5+1, demana que es prenguin més mesures. La seva presidenta i portaveu, Maria José Carcelén, es queixa que les coses no s'estan fent bé: "No s'entén que hi hagi brots. L'única explicació és que les sectoritzacions no s'estan fent bé, que no hi ha prou personal i que el personal s'està movent entre plantes, que és una cosa bàsica. Sabem d'una residència on hi ha un treballador que s'ha mogut per tota la residència. És un centre públic de gestió privada". Carcelén denuncia la falta de personal, que obliga que els treballadors hagin de treballar en més d'una planta, i això fa augmentar el risc de contagis. Segons l'entitat, si realment es fessin testos setmanals a tots els treballadors, no hi hauria aquests contagis massius en algunes residències.