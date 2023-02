Gairebé la meitat dels joves pateixen algun tipus de dolor crònic al Camp de Tarragona

El 46% dels joves pateixen algun tipus de dolor persistent, nou punts per sobre de fa quinze anys quan el percentatge se situava en el 37%. Així h diu un estudi de prevalença recent del grup de recerca ALGOS de la Càtedra de Dolor Infantil del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili-Fundació Grünenthal, liderat pel catedràtic Jordi Miró.

L'estudi també aborda el dolor crònic d'alt impacte, que, en el mateix període, ha passat d'afectar l'1% dels infants i adolescents a fer-ho al 5%.

L'estudi s’ha realitzat a diferents escoles de primària i secundària del Camp de Tarragona, amb una mostra significativa d'alumnes, i considera dolor crònic aquell que s'ha manifestat setmanalment i, com a mínim, en els tres últims mesos.

Les localitzacions més habituals són el cap, l'esquena i les cames. Entre les noies és on més incidència té aquesta problemàtica, que empitjora amb el pas dels anys.

Pel que fa a l'augment del dolor crònic d'alt impacte, es produeix en els casos en què afecta greument el funcionament de l'individu a diferents nivells, físic, psicològic, social i escolar, com ara amb problemes de mobilitat, de fatiga, d'ansietat, de son o de depressió. Tot plegat comporta, per exemple, pèrdua de dies d'escola, amb una afectació clara en el rendiment escolar.

Segons Jordi Miró, no hi ha una resposta definitiva per explicar les causes d’aquest augment. “No obstant això, tenim respostes parcials, com ara els resultats d'alguns estudis que parlen de l'estrès, del sedentarisme, de la qualitat del son o del temps passat davant les pantalles. Aquesta visió parcial ja ens permet anar dibuixant programes per a la prevenció”, explica Miró.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el director de la càtedra del dolor infantil de la URV, dr Jordi Miró (àudio).