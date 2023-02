Gabriel Torrent, el pastor que va acollir a 15 nens d'Ucraïna al Penedès

Arran de la guerra d'Ucraïna hem vist capítols de solidaritat per part de la resta del món. Com el cas de Gabriel torrent, a l'inici de la guerra va acollir a 15 nens d'un orfenat i ara viuen en una masia al Penedès. Ell mateix ens explica la història.



- Com ha estat tot aquest procés?



La veritat és que no m'ho esperava massa, soc pastor de l'església evangèlica de Vilafranca i tinc un company a Romania amb la frontera amb Ucraïna i quan va esclatar la guerra li vaig preguntar com podíem ajudar i ens va donar algunes opcions com enviar diners, menjar o acollir a persones. Va començar a enviar dones on estava, però va arribar un dia que em va trucar i em va explicar que hi havia un grup a la frontera, eren molts orfes de diverses edats i ningú es volia fer càrrec. Aquest amic ha estat a casa diverses vegades, és una masia gran i em va preguntar si hi havia la possibilitat d'enviar-los cap aquí i li vaig dir que endavant.



- Són molts nens, tens experiència?



A casa som quatre, sempre hem tingut gent d'acollida per diferents motius, però és veritat que no havíem tingut mai tants nens i de tan llarga durada. Ha estat una situació més intensa, han arribat amb problemes per qüestions de documents, és una situació diferent.



- Com és la convivència en 21 persones?



La veritat és que teníem molta expectació perquè en el moment que el meu amic Cristian em va dir que ja estaven en el bus , la primera cosa que vaig fer va ser començar a fer un hort i plantar tomàquets perquè sentia la necessitat vital de fer alguna cosa i després d'un quart d'hora vaig pensar que estava fent el ruc perquè això triga a créixer. Pel tema econòmic i psicològic, no sabíem que ens trobaríem, ens imaginàvem algunes dificultats, però la veritat és que està sent un privilegi enorme, portem gairebé un any i no passar un dia que no rebis almenys cinc abraçades.



- Com ho manteniu econòmicament?



El dia 4 i 5 de març hi ha una fundació que ens coneix i organitza una mena de mercat a l'hotel Majestic per recaptar fons per ajudar-nos al manteniment dels nens.