Futur molt negre al sector de l'oci nocturn

El Govern ha aprovat eliminar la limitació de la mobilitat nocturna de l'1 de la matinada a les 6 del matí, a partir de la mitjanit de dijous a divendres.La resta de mesures per contenir la Covid-19 es prorroguen fins al 28 de gener.

L'objectiu d'aquesta pròrroga és mantenir la reducció de la interacció social i el moviment de la ciutadania per frenar l'ascens de contagis i disminuir la pressió assistencial al sistema sanitari. Parlarem el Secretari general FECASARM, Joaquim Boadas.



- S'aixeca el toc de queda, així i tot, l'oci nocturn continuarà tancat.



És inexplicable, fins i tot tenint en compte el nefast resultat de les restriccions que van començar a implementar-se el dia 23 de desembre. Encara no entenem que no s'han aixecat les restriccions tant a les activitats legals de la restauració nocturna com de l'oci nocturn. El que estan promovent directament són els botellots i les festes il·legals d'una manera descarada perquè evidentment aixecant el tota queda nocturn encara hi haurà més.



En aquest aspecte cal lamentar que la Generalitat després de veure com evolucionen les dades epidemiològiques durant l'aplicació d'aquestes restriccions , no entenem com encaren les continuen mantenint.



- Sorprèn que les xifres epidemiològiques a Catalunya no variïn molt respecte a la resta del país on no tenen restriccions.



Sorprèn moltíssim, així i tot, el que més sorprèn és que la Generalitat continuï enquistada en aquesta estratègia que has sigut un fracàs total. Hem de tenir en compte que de la restauració i de l'oci nocturn viuen més de 220.000 familiars a Catalunya i, per tant, en aquest aspecte no entenem per què s'estan aplicant aquestes mesures.



- No té pinta que la Generalitat canviï d'opinió.



És una llàstima perquè hem demanat moltes vegades que territorialitzi les dades i que prevegi unes dades objectives en funció de les quals s'aniran adoptant un nivell o un altre de restriccions.