La Fundació Probitas presenta la campanya Twin Families

La Fundació Probitas llança la campanya "Twin Families" i avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra, hem parlat amb la directora general de la Fundació Probitas, Marta Segú. La pandèmia de la COVID–19 està generant un fort impacte econòmic i social que afecta sobretot les famílies més vulnerables que, després de la paralització de gran part de l'activitat econòmica, han vist afectats els seus ingressos i, per consegüent, la seva capacitat per a fer front a les despeses més bàsiques, entre els quals està l'alimentació. Per a ajudar a pal·liar aquesta problemàtica, la Fundació Probitas posa en marxa la campanya TWIN FAMILIES, que consisteix a germanar famílies que no s'han vist afectades per la crisi socioeconòmica actual, amb famílies en risc social, per a facilitar l'accés a un menjar diari saludable als seus fills. Aquest projecte és una oportunitat per a implicar famílies compromeses amb la salut dels nens, nenes i joves del nostre entorn més pròxim. Per què és tan important el menjador escolar per a un nen? Es garanteix un menjar saludable al dia. Es facilita un entorn de protecció per a menors en risc social. Es realitzen activitats físiques i de reforç escolar. Es genera l'adquisició d'hàbits saludables i educació per a la salut: higiene personal, alimentació saludable, activitats físiques, benestar emocional i descans. Es promou una visió integral de la salut. Amb l'aportació diària de 1€, 3€ o 5€ els nens i nenes de les famílies vulnerables tindran accés a un menjar saludable diari en un entorn socioeducatiu integrador. Participa a través de la pàgina web: donations.fundacionprobitas.org/twinfamilies.