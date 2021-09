Funciona a Barcelona la llei de regulació de lloguers?

Fa un any que es van regular els preus dels lloguers a Catalunya. Des de l'ajuntament de Barcelona també han volgut aprovar i declara la zona com àrea de mercat d'habitatge tens, aquesta declaració permet regular els preus del lloguer d'acord amb la llei catalana de contenció de rendes. Parlarem amb el president de l'associació d'agents immobiliaris de Catalunya i CEO de Tecno Tràmit, Vicenç Hernández.



-Que és àrea d'habitatge tens?



És un criteri que s'ha fet servir per delimitar zones concretes on el preu del lloguer ha pujat massa en funció del criteri de l'administració i ha fet inaccessible un habitatge per certs col·lectius. S'ha tensat el preu del lloguer i l'administració considera que són preus massa alts perquè pugui accedir qualsevol persona i per aquest motiu hem intentat regular-ho.



-Des de l'associació quina valoració féu d'aquest any?



Des del primer moment vam considerar que aquesta mesura no era la més adient, perquè no és la primera vegada que es fa i normalment no ha tingut èxit. Un any després ens rectifiquem en això, primer de tot perquè ha tingut un impacte quasi nul, la reducció és quasi rellevant i això perjudica la demanda perquè l'oferta es redueix i cada cop és més difícil. A més a més s'ha fet d'una manera molt ràpida i sense el consens dels principals sectors del mercat, creant malament un algoritme per saber quin hauria de ser el topall sobre el límit del lloguer. Per tant, després d'un any no ho podem qualificar positivament en el nostre sector.



-Per què pujant tant els lloguers?



Els lloguers de compravenda tenen una explicació bastant clara, l'any passat vam viure tots un xoc bastant dur, quedar-nos confinats a casa, un fet que ens va fer veure on estem vivint i que no tenen les característiques que realment necessitem i això sumat a unes condicions de finançament bastant còmodes i interessos molt baixos, ha fet que molta gent hagi decidit canviar de casa això a provocar una gran demanda que ha apujat els preus. En l'àmbit del lloguer, ha pujat la demanda, però un dels grans problemes és que hi ha una oferta d'habitatge social molt baixa.