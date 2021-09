Fumar durant l'embaràs afecta al creixement fetal

Cada cop hi ha més estudis que reflecteixen com afecta nocivament el tabac a la nostra salut. A Europa, al voltant d'una de cada 10 dones fuma durant l'embaràs. Els efectes nocius sobre la salut del fetus són, per tant, un problema considerable de salut pública. L'institut de salut global de Barcelona amb la col·laboració de la universitat d'Emory (Atlanta) , acaben de publicar un nou estudi que conclou que fumar durant l'embaràs pot afectar el creixement fetal per canvis en l'expressió de gens en la placenta. Tenim en el programa a la Mariona Bustamante, investigadora d'ISGlobal al centre impulsat per la fundació La Caixa.



-Com afecta el tabac durant l'embaràs segons aquest estudi?



Es sap des de fa temps que el tabac durant l'embaràs afecta el creixement del fetus i posteriors malalties en l'Infant. El que hem fet en aquest estudi és intentar explicar els mecanismes a través dels quals passa, ens hem focalitzat en la placenta què és un òrgan essencial en el desenvolupament del fetus. El que hem fet en concret, és mirar els canvis químics del genoma què fan que s'expressin un gens els altres. Hem mirat exactament la metilació de l'ADN i el que hem pogut observar en les mares que fumen és que produeixen una sèrie d'alteracions epigenètiques en la placenta i això s'associa en el pes del nadó i l'edat estacional d'aquests nadons.



-Quins canvis d'expressió s'observen?



No mirem concretament el canvi d'expressió, el que mirem el canvi de metilació. Sabem que els canvis de metilació van associats a un canvi d'expressió, fent aquesta connexió podem concloure que el tabac canvia l'expressió dels gens.



-Una vegada detectat, és reversible?



Nosaltres estudiem la placenta què és un òrgan efímer que de seguida desapareix quan neix el nadó . En estudis en adults que deixen de fumar, hem pogut observar que la metilació és reversible amb els anys, a poc a poc el metiloma pot revertir-se.