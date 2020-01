"Friends of Glass"... o por qué los envases de vídrio son mejores

Todos sabemos la gran cantidad de plásticos que consumimos desde hace décadas, muchos de los cuales no se reciclan correctamente y acaban arrojados al medio ambiente. La sorpresa es que algunos son de envases que corresponden a productos vendidos hace más de 30 o 40 años. Son algunos de los productos que se han encontrado después de las lluvias torrenciales que han azotado España. Gloria nos ha dejado a la vista algunos productos que no veíamos desde hace años. Esta semana se ha celebrado el día mundial de la educación ambiental, y “friends of glass”, amigos del cristal, es la asociación europea de consumidores a favor de los alimentos y bebidas envasadas en vídrio. Esta asociación nos invita a buscar este tipo de envase, el vídrio, a la hora de realizar la compra. “Friends of Glass” se une así a un movimiento cada vez mayor de concienciación ambiental.

Karen Davis es responsable de comunicación de esta plataforma. “Las imágenes de todos estos plásticos saliendo del mal nos han de concienciar a todos. Hace años la gente no era tan consciente de este problema, la sociedad está cambiando, pero aún se necesitan campañas de concienciación como la que estamos haciendo”.

8 de cada 10 españoles cree que el vídrio es el mejor material de embasado. “Si, eso son datos de una encuesta que hemos realizado, y la verdad es que vemos que aumenta la idea de que el vídrio es la mejor manera de consumir. Queremos que el consumidor tenga presente todo esto a la hora de hacer la compra, a la hora de reciclar... el vídrio es la mejor manera de conservar el sabor y también es mucho mejor desde un punto de vista medio ambiental”.

“Pensar que el envase de vídrio es más caro, es un mito. Lo que pasa es que muchas veces los mejores productos, los más premium, optan por el vídrio, pero no es por el envase lo que lo hace más caro. El vídrio sirve para todos los productos. Ahora mismo estamos llevando a cabo una acción en un supermercado de Valencia para fomentar el uso del vídrio, por ejemplo con los zumos recién exprimidos”