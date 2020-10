Los mejores trucos para ahorrar al echar gasolina

Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra hemos hablado de las leyendas urbanas de la gasolina. Durante años la rumorología ha dado pábulo a afirmaciones como estas: ¿ Es mejor poner gasolina cuando hace más frío? ¿Es cierto que las gasolineras de las autopistas siempre son más caras? ¿ Es verdad que siempre será más económico llenar el depósito un lunes que no un sábado? Preguntas que han encontrado respuesta en Rubén Sánchez, portavoz de FACUA : “El sector de las gasolineras no tiene competencia real, es un sector donde las principales cadenas o marcas tienen precios muy parecidos, siempre hay sospechas que hay algún pacto , pero el funcionamiento del sector implica que hay precios muy parecidos”. Por funcionamiento del mercado, cuando hay más demanda (sobre todo los fines de semana, que es cuando la gente sale de viaje y hay más ocio), es lógico que el precio de la gasolina sea más alto ¿ Leyenda o realidad?

CONTROLAR LOS PRECIOS DE LAS GASOLINERAS DE TU ENTORNO

Según FACUA, “el consumidor se tiene que preocupar de mirar como fluctúan los precios los diferentes días de la semana a las gasolineras de su entorno, porque esta no es una norma regulada, puede haber gasolineras donde el producto sea más barato que el lunes, y no más barato. Es decir, a pesar de que es habitual que lunes sea el día más barato, no es una norma escrita, y hay que hacer las comprobaciones pertinentes en nuestra gasolinera de referencia”. Para FACUA :“En lo único que el consumidor puede encontrar alguna reducción de precio es en las opciones de fidelización de las marcas, bien a través de los puntos o descuentos de supermercados u otros establecimientos, bien sacando las tarjetas de fidelización o tarjetas de crédito de diferentes marcas”.

LA CALIDAD DE LA GASOLINA DE LAS LOW COST ES LA MISMA QUE EN LAS CONVENCIONALES

En cuanto a las gasolineras de bajo coste ( low cost), FACUA dice que: “ Las diferencias de precio por litro respecto a las convencionales hace que algunos consumidores se pregunten si son seguras y fiables. La idea extendida que para reducir el precio en estas gasolineras se añaden otros líquidos al combustible no es verdad. Solo una CLH (compañía logística de hidrocarburos) puede suministrar combustible a una estación de servicio, con lo cual no hay ninguna diferencia entre el de las de grandes compañías petroleres, que son las que normalmente tienen personal y que denominamos convencionales, y las low coste.