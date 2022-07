El president de Pimec, Antoni Cañete, ha lamentat que «un cop més es prenguin mesures de manera unilateral» per part del Govern amb la posada en marxa de les baixes automàtiques per símptomes covid. Es va mostrar preocupat i va demanar que es tinguin en compte els espais de diàleg i concertació per consensuar mesures que afecten l’àmbit laboral. D’altra banda, va reclamar que un pacte de rendes per contenir la inflació que tingui en compte la dimensió de l’empresa. «No és el mateix una pime, una persona autònoma o una gran empresa», va dir.

Per la seva banda, Foment del Treball considera «inacceptable» el mecanisme ràpid que ha engegat la Generalitat per donar baixes laborals per la covid-19 per creure que les empreses hauran d’assumir casos fraudulents i exigeix que el departament de Salut faci marxa enrere.



«Amb aquesta mesura s’introdueixen mecanismes sense cobertura jurídica i sense garanties, tant per a les persones treballadores que no reben l’atenció mèdica necessària, com per a les empreses que hauran d’assumir determinats supòsits fraudulents», va assegurar ahir Foment del Treball. L’organització patronal va denunciar ça més, en un comunicat, que la mesura aprovada per agilitar les baixes per covid s’ha produït sense un procés de negociació ni consens amb els agents socials.



El departament de Salut ha engegat un mecanisme perquè una persona que tingui simptomatologia compatible amb la covid i que consideri que necessita la baixa laboral la pugui demanar a través de l’aplicació «La Meva Salut», sense necessitat d’acudir al CAP, amb la finalitat de descongestionar l’atenció primària. Foment critica que es donin baixes «sense control ni necessitat de prova diagnòstica» i subratlla la necessitat de «mecanismes i controls mèdics per atorgar seguretat jurídica..