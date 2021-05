Fins quan utilitzarem mascareta a l'exterior?

La vacunació està progressant adequadament i es nota per al nivell de contagis i hospitalitzacions, però en quin moment seria segur deixar d'utilitzar la mascareta en espais oberts. Parlarem per donar una mica de llum a aquesta situació amb la doctora Pilar Fernández, internista, pèrit mèdic i membre de Doctoralia.

-Ara tenim dos fronts oberts les vacunacions i les mascaretes, el següent pas és saber en quin moment d'aquesta pandèmia podrem començar a no portar la mascareta. Quines condicions s'han de donar perquè passi?

Segons Fernando Simon en les últimes declaracions, hauríem d'esperar que la incidència acumulada baixi de 150 i ara mateix està en 152. Crec que estan sent bastant mesurats en aquest sentit perquè sembla que quan dius que es pot treure la mascareta és com dir que ja no hi ha coronavirus. Penso que potser seria el moment idoni per treure-la perquè la incidència ja és baixa i a més estem ja entrant al bon temps i això vol dir que les cases també estan més ventilades i estem nosaltres també més temps a l'aire lliure.

-Estaríem més protegits en llocs a l'aire lliure que en interiors, ja que la principal via de contagi es produeix a través de l'aire. Llavors, treure'ns la mascareta també aniria per fases?

Sí, primer seria només en exteriors, però durarà molt de temps perquè fins que puguem treure'ns la mascareta en un lloc tancat crec que encara no s'hauria de permetre per què és aviat i el coronavirus encara no està erradicat del tot.

-De moment les xifres són bones, tot apunta que anem per bon camí.

La vacunació sembla que ara va una mica més ràpida i també estan complint no només a les comunitats autònomes sinó també les companyies farmacèutiques amb les dosis que han de distribuir. Estan anant bé les coses i el fet que la gent vacunada pugui transmetre el virus, però amb càrregues molt baixes, això fa que el risc també disminueixi, però encara hem de tenir molta prudència perquè la incidència encara és una mica alta.