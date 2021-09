Fins a on arriba l'afectació de la pujada d'energia?

El preu de l'electricitat arriba de nou al seu preu record, aquesta situació presenta molts problemes i ho volem enfocar des del punt de vista comercial de les botigues, fàbriques i empreses en general. Parlarem de com està afectant aquesta pujada descontrolada amb el president de Comertia, David Sánchez.



-Deu està afectant moltíssim als comerços.



Hi ha una doble afectació, quan parlem del consumidor, que en el fons som tots, ens afecta a la capacitat de compra que tenim, és a dir, a les limitacions que tots tenim tant a les nostres nòmines, com són el menjar o el col·legi, la llum és una cosa obligatòria i no podem escollir si seran 20 o 25 euros, que respectivament deixaré de gastar amb el comerç en general. La primera partició també va directe a la generació de riquesa del comerç per què els consumidors no poden consumir, però l'altra derivada molt important és que sobretot a determinats tipus de negocis com poden ser alimentació, la partida de la llum és una partida molt important per ells, en aquest sentit no poden repercutir en l'increment del preu de venda perquè tots sabem que la situació actual fa que haguem d'ajustar moltíssims els nostres marges i això provoca que les companyies siguin menys competitives. Una companyia que no té beneficis no pot invertir i si no ho pot fer, tampoc pot generar.



Estem preocupats perquè no deixa de ser una excusa que està regulada per la normativa europea, però no deixa de ser una regulació. Si es pot regular cap a malament també es pot regular per bé. És una qüestió de voluntat, potser estem donant beneficis a companyies generadores d'energia que ja tenen beneficis estratosfèrics i estem perjudicant a tota la societat. Exigim que es pressioni perquè aquesta regulació europea simplement variï i toqui el preu del consum de l'energia. Per una altra banda una part molt important de la nostra factura de la llum són els impostos directes i indirectes, en aquest sentit a la vegada que puja el preu de la llum de forma directa els nostres impostos també, en aquest sentit surt beneficiat l'estat i l'administració perquè té més recaptació.



-El govern ha intentat posar remei com la baixada d'impostos en el rebut de la llum i d'altres, creus que serviran?



El principal problema que tenim és que cada vegada que baixem els impostos en el fons estem traient els diners a nosaltres mateixos.