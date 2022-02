Final de les quarantenes a les escoles?

El govern ha ratificat sobre l'ús obligatori de la mascareta a exteriors, ja que té un paper molt important a l'hora de minimitzar els riscos de contagi per la covid-19. Per resoldre els dubtes que té la població respecte a la seva validesa parlarem amb el pediatra i vicepresident de la societat espanyola de vacunologia, Dr. Ferran Moraga-Llop.



- La mascareta és efectiva als exteriors?



S'ha rectificat l'error important per part del congrés dels diputats. La mascareta a l'exterior té unes d'indicacions molt concretes com poden ser en aquelles situacions on no es pot guardar una distància física per tant crec que aquí al govern s'ha tornat a equivocar i crec que aquestes decisions l'han de prendre comitès d'experts independents.



- El document de la societat catalana de pediatria aconsella l'eliminació de les quarantenes a les escoles, que n'opines?



Aquest document és important i com pediatra que soc, comparteixo tota la filosofia i tot l'escrit del document. Com diu el títol d'aquest document és un posicionament per la retirada progressiva de la mascareta durant les properes quatre o cinc setmanes.



En primer lloc, s'haurien de treure les mascaretes del pati, deixar de fer tests massius, treure les quarantenes i els grups bombolla i per últim la retirada de la mascareta a l'aula. Es poden discutir els terminis de quan es farà, però aquest document és molt important i s'ha valorat el moment de l'epidèmia,i de la incidència que està en descens. En segon lloc, les manifestacions clíniques de la malaltia són lleus , La junta de pediatria i el comitè d'estudi de la covid han fet un balanç d'aquestes mesures i els riscos, sobretot de cara a la salut mental,l'impacte educatiu i emocional, l'alteració de l'aprenentatge i el desenvolupament psicològic del nen. Tot això és molt important i en aquest moment sobrepassa els possibles beneficis d'aquestes mesures que tenien fins ara.