La FeSP-UGT de Catalunya exigeix que el personal sanitari disposi del material necessari per protegir-se

La FeSP-UGT de Catalunya ha fet arribar una carta a la consellera de Salut, Alba Vergés, i al Ministre de Sanitat, Salvador Illa, per exigir les mesures necessàries per garantir la seguretat dels treballadors i les treballadores.

Els treballadors i les treballadores de la sanitat, que estan en contacte amb persones que han donat positiu en Covid-19, no tenen prou material per protegir-se. A diferents centres de treball manquen mascaretes sanitàries, equips de protecció, ulleres, guants, gels desinfectants, etc. Hem detectat que en determinats centres assistencials, hospitals, sociosanitaris, emergències mèdiques, transport sanitari, residències, etc, no disposen del materials per preservar la seva salut, i que en altres no són coneixedors dels protocols d’actuació.

Per tant demanen a la Conselleria, al Ministeri i a les empreses implicades, tant públiques com privades, que de manera immediata s’informi de les mesures que estan prenent per assegurar la salut dels treballadors, dels protocols d’actuació, que se’ls proveeixi dels EPI’s necessaris i adequats per desenvolupar la seva feina en condicions de seguretat i que es contracti personal per poder treballar respectant les mesures de seguretat.

“El personal sanitari està realitzant un gran esforç en tota Espanya” comenta Inma Vivar, responsable de sanitat d'UGT Catalunya, “estàs treballant en unes condicions estressants, sobretot, si no per l'escassetat de material per a protegir-se a si mateix i als altres, perquè si el professional es contagia serà un focus del virus sense saber-lo i en un lloc de molt alt risc per a pacients amb altres patologies” continua Inma “és que en alguns casos s'estan fabricant davantals amb bosses d'escombraries, i això no pot ser” afirma Inma “Amb tot això tampoc volem crear un estat d'alarma, estem en una situació crítica de la qual sortirem, però volem dir-los a les institucions és que tinguin realment cuidat dels seus professionals”