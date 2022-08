Fer piles de pedres a la platja o al bosc fa perillar l'ecosistema

Si aquest estiu, mentre contemplàveu el paisatge en una platja rocosa o en un paratge de muntanya, heu apilat unes quantes pedres tot fent una mena de torre decorativa, podeu haver contribuït sense saber-ho a malmetre l'ecosistema.

Aquesta acció pot afectar greument diverses espècies, segons avisen els experts.

El CREAF, un centre públic de recerca científica especialitzat en ecologia terrestre i anàlisi del territori, ha llançat una advertència per evitar la propagació d'aquestes piles.

"És una inconsciència. Es posen en risc ecosistemes molt fràgils. Hi ha un desconeixement de l'impacte real que té. Amb una sola pila l'impacte seria molt petit, però quan ho multipliques és molt més elevat", explica Carles Castell, doctor en Ecologia i col·laborador del CREAF.

Essencials per a l'ecosistema

Les pedres de terra tenen diverses funcions que són essencials per al funcionament de molts ecosistemes. Especialment, en aquells llocs que pateixen condicions extremes (sequera, salinitat, vent, escassetat de sòl, erosió), on la vegetació acostuma a ser escassa i dispersa.

En aquests llocs, les pedresretenen la humitat del sòl i faciliten que germinin llavors i que les plantes arrelin. També aporten ombra i refugi a moltes espècies d'invertebrats -com un escarabat endèmic i amenaçat de les dunes de l'illa de Formentera- i vertebrats, com la coneguda sargantana de l'illa:

Una moda a Instagram

Aquestes piles de pedres s'utilitzaven tradicionalment al nostre país per indicar viaranys o trencalls difícils de veure, que podrien passar per alt als excursionistes. La retolació de camins i les eines com els GPS i els tracks de muntanya han fet que sigui menys habitual veure'n per aquest ús.

"S'han disparat per les modes i les fotos a Instagram, i afecten els escosistemes però també trenquen l'harmonia del paisatge des del punt de vista cultural, espiritual... Es banalitza un paisatge amb uns elements que ens porta la globalització i que homogeneïtzen llocs del món que són molt diferents", alerta Carles Castell.









