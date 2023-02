Fentanil, el perill que ve dels Estats Units

Les drogues de disseny són un tipus de substàncies químiques sintètiques que es creen per imitar els efectes de les drogues naturals, com ara la marihuana o la cocaïna. El fentanil és una d'aquestes drogues de disseny, i és especialment perillosa perquè és molt més potent que la morfina, l'opi o el fentanyl.

El fentanil és un analgèsic molt potent que s'utilitza en hospitals per al control del dolor postoperatori o per a la gestió del dolor crònic. No obstant això, en els darrers anys s'ha convertit en una droga de risc per la seva presència. Això es deu a la seva alta potència i a la seva capacitat per provocar addicció ràpidament.

El fentanil es fa servir generalment per injecció o inhalació, però també es pot administrar per via oral o transdèrmica. Els seus efectes inclouen la sensació de calma i relaxació, l'al·lucinació i la supressió del dolor. Malauradament, també pot tenir efectes secundaris greus, com ara la pèrdua de consciència, la dificultat per respirar i, en casos extrems, la mort.

El fentanil és especialment perillós perquè és molt més potent que les drogues tradicionals, i per això, només una petita quantitat pot ser mortal. A més, les drogues de disseny són difícils de detectar en les proves de drogues, cosa que pot portar a una sobreestimació del seu consum i a una subestimació del seu perill.

Per prevenir el consum de fentanil i altres drogues de disseny, és important que la societat prengui consciència dels seus perills i de la seva presència il·legal.

Això inclou la sensibilització sobre els riscos associats a aquestes drogues i la necessitat de buscar ajuda si es té una addicció.En resum, el fentanil és una droga de disseny molt perillosa que ha guanyat popularitat en els darrers anys. És rellevant ser conscient dels seus efectes secundaris i del seu potencial per provocar addicció i, si es té una addicció, buscar ajuda immediatament.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el subdirector general d'addiccions VIH ITS i hepatitis víriques de l'agencia de salut publica de Catalunya del departament de salut, Doctor Joan Colom (àudio).