El fenomen Techy Fatule arriba a Catalunya amb noves cançons

Tenim una nova proposta musical de la mà de Techy Falute és un fenomen a la república dominicana i ara arriba a Catalunya amb noves cançons i amb intenció de fer-se un lloc.



- Acabes de treure el segon senzill "Puntos transparentes" que forma part del nou disc "Siete",com està funcionant aquest nou projecte musical?



La veritat és que m'està regalant moltes sorpreses i estic molt agraïda a tot el públic perquè en menys de tres dies ja comptàvem amb més de 200.000 oients a Spotify. Realment no pensava que passés tot tant ràpid i que la gent ja és sàpiga les cançons és tot un somni per què tan sols té un any i mig de cocció.



- En una altra ocasió vas comentar que aquest disc "Siete" havia significat molt a la teva vida perquè inconscientment sempre estàs experimentant amb la música.



Sí, aquest és el meu quart àlbum i per mi és probablement el més complet en quant a ritmes, normalment sempre feia balades i en aquest àlbum fem des de disco, bosanova o més percussió.



- A finals d'aquest mes comences la gira "Mi presente Tour 2021".



Sí m'espera un mes bastant mogudet però estic molt contenta de poder complir el somni de cantar.



- Quan faràs un concert al nostre país?



Venim al Març del 2022, la gent d'aquí ens ha acollit amb molt d'amor i estan encantats amb el què els hi estem mostrant.