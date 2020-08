La FECASARM ha demanata la Generalitat que permeti la reobertura de discoteques el proper divendres

Atès que el proper divendres dia 7 d’Agost expira el termini de 15 dies pel qual es va acordar suspendre l’activitat de discoteca, sala de ball i sala de festes arreu de Catalunya, la FECASARM va proposar ahir a la Generalitat reprendre la taula de treball que s’havia constituït en el seu dia per tal de pactar la reobertura de les discoteques a Catalunya i que fa un mes va deixar de funcionar.

Aquesta proposta de la FECASARM no ha estat contestada per la Generalitat de Catalunya pel que, en data d’avui, la FECASARM ha presentat una instància davant el Departament de Salut demanant-li dialogar abans de decidir res ja que prorrogar la prohibició de desenvolupar l’activitat de discoteca sala de festes i sala de ball de manera indiscriminada portarà a la ruïna a milers de famílies que depenen d’aquests sector i de la temporada.

I en aquest sentit, ha fet pal·lesa la necessitat de diàleg per pactar aspectes com una reobertura asimètrica per regions sanitàries, en quines condicions sanitàries i de seguretat etc…

En la mateixa instancia, li ha recordat al Departament de Salut que el Tribunal Superior de Justícia ja va deixar sense efecte, a instancies de la FECASARM, 2 de les 3 mesures aprovades mitjançant la resolució SLT 1840/2020 i que, per tant, el millor es dialogar i pactar que no pas que s’aprovi una altra resolució i que s’hagi de tornar a portar als Tribunals.

Per tant, han proposat al Departament de Salut que, a partir d’aquest proper divendres, permeti de nou el funcionament de les discoteques a Catalunya tot imposant les restriccions i mesures de seguretat i sanitàries que consideri necessàries i en aquest aspecte hem proposat que els locals treballin -inicialment- en el format i amb les mesures aprovades en el seu dia per la resolució SLT 1457/2020, es a dir, sense pista de ball, amb taules i cadires, i amb un aforament del 50% i si funciona amb reservats amb l’obligació de registrar-se prèviament.

I en qualsevol cas, han exposat que cal deixar fora de una eventual prohibició totes aquelles activitats amb llicència de discoteca o similar al l’aire lliure i que puguin treballar amb format de taules i cadires i amb un 75% d’aforament.

Per tal de formular l’esmentada proposta s'han basat en sengles "informes de l’Agència de Salut Pública de Catalunya que determinaven que a les discoteques hi ha risc de contagi per que “son espais tancats i amb aglomeracions de gent que no es coneixen“.

A fi i efecte de desactivar el punt de que hi ha aglomeracions ja hem proposat el funcionament dels locals amb taules i cadires i amb un 50% d’aforament, pel que funcionant en grups reduïts, de contacte habitual aquest risc de contagi ja no existeix.

Quan als espais a l’aire lliure de discoteques i sales de festa, fent també una interpretació “a contrario sensu” del què va dictaminar l’Agència de Salut Pública de Catalunya, han proposat que aquests espais (carpes, discoteques amb terrassa privada, entre d’altres) quedin exclosos en tot cas d’una eventual prohibició de funcionar doncs, a l’aire lliure, segons l’ASPC el risc de contagi es molt baix.

Tal i com ha explicat David López, president de la FECASARM, “Demanem insistentment a l’administració concreció, previsió, diàleg i seguretat jurídica, els nostres empresaris no poden estar pendents cada setmana de què sortirà publicat el DOCG el divendres al migdia per aplicar-ho aquell mateix dia ja que necessiten certa previsió i amés tenen obligacions essencials que atendre tant ells com els seus treballadors. El president patronal ha continuat exposant que “a part, creiem que serà molt més efectiu i productiu treballar conjuntament sector i administració de la mà i de manera pactada que no pas a cop de resolució cada divendres i dissabte i de interlocutòries judicials que les vagin deixant sense efecte parcial o totalment. Estem disposats a parlar de les mesures que calguin per que tothom se senti segur però no podem seguir abocant famílies a la ruïna de manera innecessària”