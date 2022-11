Fecalon reclama "més seguretat" a l'oci nocturn

Fecalon ha reclamat més seguretat als entorns dels locals d'oci nocturn arran de la mort d'un jove davant la discoteca Brisas del Caribe de l'avinguda del Paral·lel de Barcelona.

La patronal de l'oci nocturn ha denunciat, a través d'un comunicat, els robatoris que pateixen els seus clients i "l'alt nivell d'inseguretat que hi ha a la ciutat".

Davant d'això, el secretari general de Fecalon, Fernando Martínez, ha dit que "és urgent i necessari un control exhaustiu de les armes blanques". Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort del noi mort aquesta matinada prop de les Drassanes.

Els fets han passat cap a les sis del matí d'aquest passat diumenge, quan els serveis d'emergències han estat alertats de què hi havia un jove ferit al Paral·lel.

Fins al lloc s'han desplaçat diverses dotacions dels mossos i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han localitzat el jove mort. La policia ha obert una investigació per esclarir les causes de la mort i per identificar i localitzar el presumpte autor de l'agressió.

També els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de matinada a Salou (Tarragonès). Els fets han passat aquest passat dilluns cap a les quatre de la matinada, quan els Mossos han rebut l'alerta de la presència d'un cos greument ferit al carrer Valls, prop d'una zona d'oci.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha desplaçat fins al lloc, però no ha pogut fer res per salvar-li la vida, segons han detallat els Mossos d'Esquadra. Els cossos policials desconeixen les circumstàncies de la mort i l'autor de l'agressió. El crim l'investiga la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) i es troba sota secret de sumari.

El director de l'hotel Salou Beach, Raul Casalini, ha explicat que l'home mort ha caigut davant del seu establiment i que el recepcionista es pensava que estava ebri, ja que venia de la zona d'oci del municipi, a tocar del carrer Valls. Segons ha detallat Casalini, el treballador ha trucat immediatament al 112 quan ha vist que l'individu estava ple de sang.

"El noi amb prou feines parlava, nosaltres hem fet la nostra feina trucant als Mossos com més aviat millor. Fins a les nou de matí el carrer ha estat tallat pel dispositiu policial", ha dit. "No és agradable trobar-se això, és un accident greu per la imatge que volem donar a Salou, de destí de turisme familiar", ha afegit el responsable hoteler.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el secretari general de FECALON, Fernando Martínez (àudio).