Fase II per l'esperançador fàrmac MSC-1 contra el càncer

El fàrmac MSC-1 dissenyat pel grup liderat pel Dr. Joan Seoane al Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d'Hebron, ha demostrat que és un fàrmac segur i ben tolerat en pacients amb tumors sòlids avançats.

Són els resultats que publica la revista ESMO Open del primer assaig clínic en fase I d’MSC-1 que s'ha dut a terme en 41 pacients amb càncer de pàncrees, còlon, cap i coll, ovari o pròstata, tots en estat avançat, i que havien estat tractats prèviament amb diversos tractaments oncològics.

L'objectiu de l'assaig era determinar la seguretat i la tolerabilitat, la dosi recomanada per a la fase II de l'assaig, la farmacodinàmica i la farmacocinètica de l'anticòs monoclonal MSC-1. Els pacients tractats amb MSC-1 no van presentar toxicitat a cap de les dosis subministrades, ni efectes adversos greus relacionats amb el tractament. A més, es van poder estudiar biòpsies dels pacients per entendre el mecanisme d’acció del fàrmac.





Els resultats avalen LIF com una diana terapèutica en el context del càncer

«La missió d’MSC-1 és bloquejar la proteïna LIF», explica el Dr. Joan Seoane, professor investigador d'ICREA i codirector del Programa de Recerca Preclínica i Translacional del VHIO. «Aquesta proteïna està involucrada en diversos processos fisiològics i patològics. Participa per dues vies en el desenvolupament embrionari: d'una banda, protegeix l'embrió del sistema immunitari de la mare promovent un ambient immunosupressor, i de l'altra promou la proliferació de cèl·lules mare durant el desenvolupament de l'embrió».

«En alguns tipus de càncer els nivells de LIF estan alterats, de manera que el tumor s'apropia de les funcions d'aquesta proteïna per desactivar el sistema immunitari contra les cèl·lules tumorals i incrementar el nombre de cèl·lules mare tumorals, impulsant el creixement i la progressió del tumor», afegeix l'investigador.

L'anticòs MSC-1 bloqueja la senyalització de la proteïna LIF de manera que, d'una banda, activa la resposta immunitària antitumoral i, de l'altra, inhibeix les cèl·lules mare tumorals en pacients amb tumors sòlids avançats.

«Els resultats d’aquest assaig avalen la nostra hipòtesi que LIF podria ser una diana terapèutica per tractar pacients amb tumors sòlids avançats. De fet, ja hem iniciat un assaig clínic fase II d’MSC-1 ?ara AZD0171? en combinació amb l'agent immunoterapèutic anti-PD-L1 en pacients amb càncer de pàncrees avançat. Els resultats d’aquest assaig fase II haurien de determinar l'eficàcia antitumoral del fàrmac», explica el Dr. Joan Seoane.





Primeres evidències de reactivació del sistema immunitari pel bloqueig de LIF en humans

«Al primer assaig d’MSC-1 en humans s'han observat les primeres evidències d'activitat immunoactivadora a través de l'estudi de les biòpsies dutes a terme. La presència de biomarcadors d'activació immunològica a l'ambient tumoral suporta la hipòtesi terapèutica d’MSC-1», afirma el Dr. Seoane.

Tot i així, l’objectiu d’un assaig clínic fase I no és l’estudi de l’eficàcia del fàrmac. En els pacients tractats durant l'assaig clínic es va observar que en nou pacients (23,7%) el tumor va parar de créixer.

En el cas d'un pacient amb càncer de pàncrees avançat i tractat prèviament amb quatre fàrmacs diferents, es va observar una reducció del tumor del 40% en una de les lesions. Els resultats van indicar que el tractament en combinació amb un altre fàrmac podria ser efectiu.

«Estudiar com responen al tractament els pacients amb determinades expressions anormals de LIF ens fa avançar cap a una medicina precisió que ens permeti prendre les decisions terapèutiques òptimes per a cada pacient i proposar la combinació terapèutica adequada», apunta el Dr. Joan Seoane.

