Un fármaco derivado del azafrán puede ayudar a los enfermos de covid

Hoy en Herrera a Cope Cataluña y Andorra hablamos con el cardiólogo José Luis López-Sendón, uno de los médicos que han participado en el estudio sobre un fármaco derivado del azafrán borde que puede servir contra la Covid-19. A finales del siglo XIX, el descubrimiento de un antiguo papiro egipcio dio a conocer a Europa las propiedades antiinflamatorias de la colquicina, un fármaco derivado del azafrán borde que habitualmente se usa para los ataques de gota. Ahora, el estudio preliminar Colcorona sugiere que la administración de colquicina en enfermos de coronavirus reduce un 25% los ingresos en el hospital. El cardiólogo José Luis López-Sendón, uno de los médicos que han participado en el estudio. La colquicina es un producto que se extrae de una planta que tiene un alcaloide con propiedades antiinflamatorias. Se usa en dolencias reumáticas, como la gota, desde hace años. Ahora se ha probado en otros enfermos, entre los cuales, enfermos de covid, precisamente por sus propiedades antiinflamatorias En el estudio, que arrancó el marzo del año pasado y que se ha dirigido desde el Montreal Heart Institute, en el Canadá, también han participado los Estados Unidos, Suráfrica, Brasil y Grecia. Concretamente, se trata de un ensayo clínico con unos 4.000 participantes con covid que, desde casa y durante un mes, tomaron un comprimido en el día: una mitad tomaban colquicina, y la otra mitad, placebo. Todos los participantes tenían como mínimo un factor de riesgo (hipertensión, obesidad, dolencia del coro, etc.) y, en el momento de empezar el estudio, no los había hecho falta ingreso hospitalario. En el ensayo clínico comparamos la evolución de pacientes que tomaban colquicina y pacientes que tomaban placebo durante un mes. Vimos que los que tomaban la colquicina tenían menos necesitados de ingresar que los que habían tomado el placebo El estudio todavía no se ha acabado, pero el doctor López-Sendón es optimista y cree que las agencias de medicamentos acabarán aprobando la colquicina. En medicina se tiene que ser muy cauto y no podemos cambiar la pauta de actuación cada vez que sale algo nueva. A pesar de saber que la colquicina es segura, hay que esperar la aprobación de las agencias reguladoras. Conociéndolas, seguramente aceptarán este tratamiento para los enfermos con un perfil de riesgo especial (gente mayor, diabética, con una cardiopatía, etc.)